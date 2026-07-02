Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić je komentarisala tvrdnje televizije N1 da je Evropska narodna partija (EPP) sprečila da debatu o Srbiji u Evropskom parlametnu da navodno zštiti Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Ona ih je u komentaru na društvnoj mreži "Iks" podsetila da su, kada su poslednji put pominjali EPP i SNS tvrdili da se EPP sprema da izbaci SNS iz svojih redova, a sada tvrde kako ta ista EPP štiti SNS.

"Poslednji put kad ste pominjali EPP i SNS u istoj rečenici, hvalili ste se da će nas izbaciti iz EPP. Sada pišete da su SNS i Aleksandar Vučić, zahvaljujući EPP, sprečili debatu o Srbiji u Evropskom parlamentu. Dokle ćete više da varate i lažete građane Srbije i da im, kad se ispostavi da ste lagali i varali, ne ukažete ni osnovno poštovanje upućivanjem izvinjenja za te laži? Do kada tako, prijatelji?

Milenko Jovanov, jel se sećaš ti ovih pretnji i beskrajne radosti zbog propasti SNS u EPP? 😀", napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži "Iks".