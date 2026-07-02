Beograd na Vodi predstavlja jedan od prepoznatljivh projekata vođenim odgovornom, pametnom i vizionarskom politikom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Setimo se samo kako je opozicija najoštrije kritikovala projekat Beograd na vodi, ali sada kao što možemo da vidimo nemaju problem da razgledaju pa i da se dive onim što je Vučić postigao.

Naime, kako možemo da vidimo, Samofalov je viđen kako se šeta po Galeriji, obilazi radnje i razgledao izloge. I kako deluje prosto uživa i divi se sadržajima koje ovaj kompleks nudi.

Sada možemo da vidimo da uprkos najžešćim kritikama koje je opozicija iznosila povodom projekata Beograd na vodi, sada i funkcioneri opozicije rado zadržavaju upravno na ovom mestu koje je postalo simbol razvoja i modernizacije Beograda zahvaljujući Vučićevoj politici koja razvija Srbiju.

Pitanje koje se nameće, jeste da li će ikada iz opozicije javno reći da su pogreši što su napadali Vučića ili će samo nastaviti da uživaju i da se dive rezultatima njegove odgovorne politike?