Podeljena i posvađana blokadersko-teroristička sekta, koja ima najmanje tri potvrđene frakcije – đokiste (pristalice "Malog Đokice", rektora Vladana Đokića), žakliniste (pristalice medijskog kasapina Žakline Tatalović) i lompariste (pristalice Mila Mlakonje Lompara) – od strane KRIK-a neočekivano je dobila još jednu frakciju i potencijalnog kandidata.

Nemanja Vidić, podržavalac blokadera sa prebivalištem u Mančesteru, u Engleskoj, ponovo je dospeo u žižu interesovanja kroz pisanje KRIK-a.

Razumevajući da su Mali Đokica, Žaklina Tatalović i Milo Lompar više nego slabi kandidati, kao i da Dejan Bodiroga, zbog problema sa alkoholizmom, ne može ozbiljno da bude razmatran, duboka država morala je da posegne za novim imenom.

Vidić je izvučen gotovo slučajno, samo zato što je bio kandidat za predsednika Fudbalskog saveza Srbije i što je imao sukob sa Slavišom Kokezom, čovekom koji se tereti za planiranje atentata na predsednika Srbije.

Kokeza odavno nije na političkoj mapi i nije aktivan u srpskom javnom prostoru, ali je sada, zbog svoje uloge u sukobu sa Vidićem, ponovo postao "bitan". Na značaju mu daje KRIK, produžena ruka duboke države, koji je deo međunarodne mreže OCCRP, čiji je jedan od osnivača Dru Saliven, saradnik CIA i ugašenog USAID-a.

Kriminalni USAID, kako ga je nazivao Donald Tramp, praktično je osnivač i najveći finansijer KRIK-a, a veze sa CIA preko Salivena, prema ovoj interpretaciji, objašnjavaju otkud Stevanu Dojčinoviću informacije o kriminalnim klanovima i prepiske sa Skaj aplikacije.

Sve to, prema ovoj analizi, pokazuje da izbor Vidića u kritičnom političkom trenutku, svega tri do četiri meseca pre najavljene ostavke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nije slučajan. Neko je vrlo dobro procenio da je Vidić pogodan kandidat koji je u potpunosti pod kontrolom zbog činjenice da svoj kapital, nekretnine i interese drži u Engleskoj.

Kao takav, nalazi se pod zaštitom stranih obaveštajnih službi, a njegov sukob sa Kokezom može da posluži kao zamajac njegovoj kandidaturi. Znajući sve to, KRIK je pokrenuo i podgrejao šest godina staru aferu, što su ubrzo preuzeli svi mediji tajkunsko-terorističke lažovizije (TTL), uključujući Nacističku N1 i Nacističku Novu S.

Neviđena kampanja o navodnoj ugroženosti Vidića, uprkos tome što se Slaviša Kokeza više ni ne nalazi u Srbiji i nema apsolutno nikakav uticaj na dešavanja u zemlji, svedoči, prema ovoj interpretaciji, da je reč o unapred pripremljenoj i dobro koordinisanoj kampanji.

Na kraju ostaje otvoreno pitanje: kome ovo ide u korist i ko zapravo stoji iza svega? Da li oni čije je veze moguće dovesti u vezu sa CIA i USAID-om ili je sve samo obična slučajnost?

Slučajnosti se ne dešavaju. Ni Sunce ne sija slučajno, a posebno ne kada su u pitanju ljudi čiji se kapital nalazi u Engleskoj i koji, kako je odranije poznato, imaju veoma dobre veze sa engleskim establišmentom, kao što je Nemanja Vidić.

Iza njega, nesumnjivo, stoji čovečuljak sa monoklom i cilindrom na glavi, koji ponovo pokušava da rovari po Srbiji, baš u trenutku kada se politička situacija i društvene tenzije smiruju. Međutim, trebalo bi da im je do sada jasno da "Srbija pobeđuje".

24sedam