Bivši hrvatski general Ante Prkačin ishvalio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Prkačin je, bez imalo uvijanja, priznao da Vučić vodi dobru politiku za Srbiju.

On je rekao da Srbija, po njegovom mišljenju, ima čoveka koji je po njegovom uverenju, nakon Mihaila Obrenovića, koji je bio najmudrija politička srpska glava, Srbija sada ima po njegovoj proceni drugog čoveka, kako čovek vodi politiku u teškim vremenima.

On je istakao da Vučić odlično balansira politiku, a podsetio je i da su ga podsetili predsednik Kine i predsednik Indije, I Francuske, Nemačke…

Dodao je da je nesporno da Vučić spoljnu politiku vodi vrlo dobro.

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