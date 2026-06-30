Dve nekada najtraženije beogradske i novosadske gimnazije, Peta beogradska gimnazija i Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj", beleže veoma loše rezultate upisa. U Petoj beogradskoj gimnaziji prirodno-matematički i društveno-jezički smer pali su na 19. i 20. mesto među smerovima beogradskih gimnazija. U novosadskoj Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" popunjena su samo dva od ukupno 11 odeljenja, navodi Uroš Piper.

Zašto se to dogodilo, tema je koju je analizirao Piper.

– To vam je rezultat poslednje dve godine blokada. Sprečavanja dece da idu u školu, politizacije nastave – i to je rezultat koji danas vidimo. Normalni roditelji su seli sa svojom decom, razgovarali i zaključili da ne žele da im deca idu u takve škole, niti žele da ih upišu u škole koje su politizovane, koje su blokaderske i u kojima neće biti nastave.

Piper dodaje da je, prema njegovom mišljenju, logično da roditelji ne žele takvo školovanje za svoju decu.

– Ista priča je i sa Beogradskim univerzitetom. Čak 15 fakulteta nije uspelo da popuni ni mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta. To je rezultat dve godine, kako kaže, bukvalnog zločina nad prosvetom u Srbiji, blokaderskog zločina. To je, prema njegovim rečima, i pokazatelj kako bi izgledala država kada bi je oni vodili – sve bi stalo. Rezultati upisa u Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj", Petu beogradsku gimnaziju i na 15 fakulteta, smatra Piper, pokazuju kako bi sistem funkcionisao u takvim okolnostima. Verujem da će građani to videti, verujem da to znaju i da će na izborima dati konačnu ocenu.