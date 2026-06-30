Pripadnici Žandarmerije su pred Vučićem izveli vežbu zaustavljanja autobusa tako što su upali kroz prozore i preuzeli vozilo. Vučić je pohvalio pripadnike Žandarimerije zbog sposobnosti koju su prikazali.

"Bukvalno za tri sekunde su to izveli. Neverovatno su brzi i sposobni da to urade. Žandarmerija je nama jedinica koja je važna ne samo za policiju, ne samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova, ona je nama važna i za odbranu zemlje u celini", rekao je predsednik Vučić.

Istakao je da su pripadnici Žandarmerije uvek bili tu kada se zemlja branila, štitila i čuvala.

"Tako da pored specijalnih jedinica koje imamo u vojsci, Žandarmerija je, uz Kobre, ja mislim, bila najuspešnija i u Dubaju na takmičenju. Dakle, to su nam dve jedinice najbolje, jedna vojna, jedna policijska", naveo je predsednik Vučić.

Komandant Žandarmerije Radoslav Repac je rekao predsedniku da je veoma težak dril u trajanju od 21 dan koji kandidati za Žandarimeriju treba da prođu, kao i da su nedavno otvorili konkurs za 170 policijskih službenika Žandarmerije, a da se prijavilo čak oko 1.300 kandidata. Oni moraju, kako je rekao, da prođu sve provere, od bezbednosnih i fizičkih, rigorozan lekarski pregled, rigorozan psihotest i dril, kao i osnovnu obuku za Žandarmeriju.

"Prošlo je 183 kandidata. Jednu grupu na drilu od 150 kandidata završi oko njih 50. I bili su u svim vremenskim uslovima, u novembru, decembru, na minusu, i kroz vatru, i vodu, i sve", rekao je Repac.

Vučić je upitao da li imaju dovoljno ljudi u svakom trenutku, a Repac mu je rekao da planiraju pred kraj godine ponovo da otvore konkurs. Vučić je rekao da sada treba da uzmu i momke i devojke koji ne moraju da imaju sve neophodne fizičke karakteristike, ali koji mogu da upravljaju dronovima.

"Računajte i na to, samo da imate uvek visok stepen popune. A ovo što se oruđa, tehnike i oružja tiče, to ću ja da rešavam", rekao je predsednik Vučić.