Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lica izbodena noževima na pomenutom festivalu krenule su da se šire na društvenim mrežama, što je izazvalo strah i uznemirenje mahom kod omladine koja je prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njihovih roditelja i prijatelja.

Policija, hitna pomoć i organizatori festivala odmah su demantovali lažne vesti, jer nikakvog ubadanja nije bilo, nakon čega je Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo policiji zahtev da identifikuje osobe koje su na društvenim mrežama postavljala objave neistinitog sadržaja u vezi sa navodnim incidentima na festivalu „Music week“.

- Molba za vas medije, kada čujete ili neko objavi, mogu da objavljuju drugi i odgovaraće za lažne informacije, kao na primer da je neko izboden na Mjuzik Viku. Šta je ovo, šta se dešava? Pucnjava, svi leže u kafiću, niti je bilo pucnjave niti je ko legao.Prosto neka budala napiše nešto na mrežama i to mediji prenose. Budala ima, ali mediji to ne treba da prenose i prave paniku. U roku od 15 minuta je provereno, nije bilo ništa... Neko je dokon, sedi kući pa ajde da izmislim da se nešto desilo ili mu je neko javio. Vas molim, pitajte državne organe u takvim situacijama - kazao je on.



