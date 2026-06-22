Predsednik Srbije Alesandar Vučić objavio je video snimak na Instagramu i poručio "Srbija nikada i nikome neće biti lutka na povocu".

"Mnogi mali narodi oko nas, uveks u iskorišćavani i zloupotrebljivani od strane velikih sila, da bi oni mogli, kao sa lutkama na povocu da se igraju sa Srbijom, da uspostavljaju takozvane hibridne ratove pream Srbiji na različite načine, i u prošlosti i danas i da uvek Srbiju mogu da vuku na dole, jer Srbija ne sme da iskoći, ne sme da štrči. "

"Ja sam vam doneo ovde i pokazaću vam, plate iz 2012. godine, 2014. bila je još niža, 330, ovde 356, jer smo tada krenuli u reforme. Crna Gora 490, Bosna i Hercegovina 422 evra. Danas, Bosna i Hercegovina na 859 evra, Srbija na 1036 evra u martu. Crna Gora je bila ispred nas 50 odsto. Danas su bili na 1027 evra u martu mesecu. Ispod nas su."

"To je moralo da se spreči, svim mogućim neistinama, svim mogućim trikovima. Zato što ne sme najveća zemlja na Zapadnom Balkanu da štrči, posebno ona zemlja koja ima veliki deo pripadnika svog naroda i u Bosni i Hercegovini, dakle Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i tako dalje. Dakle, kada sve to sagledate, onda je logično zašto ste mogli da pustite jednu rečenicu, ali je to njih hiljade govorilo po hiljadu puta: "Vučiću, pucao si u narod"", naveo je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić danas je prisustvovao danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije.

Nakon obraćanja predsednik je dao izjave za medije, koje možete pročitati u našem odvojenom tekstu.