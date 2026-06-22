Na sajtu "Nestali Srbija" navodi se da je Miloš nestao 10. juna, a da je njegov nestanak prijavljen sutradan.

Miloš je rođen 11. septembra 1997. godine u Valjevu. Prema podacima iz prijave, u trenutku nestanka na sebi je imao plavu majicu i maskirne pantalone. Takođe, veruje se da je upravljao automobilom marke Opel Astra, tamnozelene boje.

Navodi se da je otišao po platu i da se više nije vratio.

Miloš je visok 175 centimetara, težak 60 kilograma, ima braon oči i plavu kosu.

"Mole se svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju o Milošu ili su ga videli nakon nestanka da to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju. Svaka informacija može biti od značaja za njegovo pronalaženje", navodi se u apelu.





