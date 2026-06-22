Da je blokaderima nasilje glavni politički program, građani Srbije imali su prilike da svedoče proteklih godinu i po dana. Napadi, pretnje, incidenti i haos jedino je što mogu da ponude u nedostatku političke vizije.

Napad na novinara

Neki od poslednjih primera su jezive scene mogle su se videti na skupu u organizaciji blokadera u Frankfurtu, kada je novinar Frankfurtskih vesti, nakon postavljenog jednostavnog pitanja, uz brutalne scene izbačen napolje!

Kako se može videti na snimku koji objavljujemo u nastavku teksta, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Gde vam je program?

Ovo jednostavno, ali očigledno veoma bolno pitanje po blokadere, izazvalo je užasnu reakciju: prvo mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac u sledećim sekundama, kada ga je nekolicina muškaraca izbacila napolje!

Pritom su ga vukli za ruku, čupali za kosu i mučki izgurali iz sale!

Bezumno nasilje s ulica Beograda

Protest blokadera u centru Beograda koji je održan 23. maja prerastao je u potpuni haos nakon serije incidenata, napada na policiju i nasilja koje je trajalo satima na više lokacija u gradu.

Na snimcima sa lica mesta vide se agresivne grupe demonstranata koje gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima, dok pojedini blokaderi lome ulicu i razvaljuju delove kolovoza kako bi došli do novih kamenica za napade.

Umesto mirnog skupa, bili smo svedoci smo jezivih scena u kojima blokaderi bezmilosno uništavaju javnu imovinu i nasrću na organe reda, pretvarajući centar grada u pravo ratište.

Pretnje Bralovićke

Podsetimo se i uznemirujućih pretnji koje je 18. januara izrekla blokaderka Ljiljana Bralović, a upućene su svima koji se ne slažu sa njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona, a ove reči nesumnjivo predstavljaju sliku i priliku blokaderske politike nasilja koju kontinuirano sprovode više od godinu dana.

Pucnjava i ubadanje

Nažalost, blokadersko nasilje išlo je i dalje od pretnji.

Podsetimo, krajem novembra, u centru Beograda blokader D. P., student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju, izbo je čoveka u takozvanom "Ćacilendu".

Ovaj blokader pokušao je nakon hapšenja da slaže da nije ništa skrivio, ali je promenio ploču kada su mu pripadnici organa bezbednosti rekli da je napad snimljen.

Na snimku na društvenim mrežama se čuje kako jedan policajac govori D. P. da "džaba sve poriče", dok on sedi na betonu s rukama vezanim lisicama i unezvereno gleda oko sebe.

Ovaj incident neodoljivo podseća na onaj iz oktobra kada je drugi blokader, V. A., uhapšen je nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Na snimku koji je tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, blokader priznaje da ga "nervira zauzimanje centra grada".

- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam ga u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim - čuje se kako blokader izgovara na snimku.

Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.

- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega. Ne znam nikoga iz parka. Nikog živog, majke mi mile, proverite - rekao je osumnjičeni.

Svi ovi incidenti svedoče da šta blokaderi nude Srbiji, a to su mržnja i nasilje. Bez ikakvog političkog programa, linčovaće svakoga ko ne misli kao oni, zbog čega se i postavlja pitanje ko bi hteo da nam ovakvi vode državu.