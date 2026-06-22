U razgovoru za Alo ističe da je fabrikovanje laži za deo opozicije i studente blokadere deo trajnog zadataka.

- Pogledajte aferu “zvučni top“. Znali su oni i 15. februara da su slagali. Znali su to 16. i 17 i ovih godinu i po dana. I sada kada je Tužilaštvo objavilo dokaze, svima je jasno da su u pitanju laži. Rasvetljena je svaka sekunda. I zašto to sada tim takozvanim borcima za pravdu, za institucije to ne odgovara – pita Ljubičanović.

Dodaje da je odgovor vrlo jednostavan:

- Širenje mržnje je jedino što njih zanima. Njihov pristup ili politika svode se na mržnju. Jedan je krivac, na jednu adresu se bljuje sva vatra, jer ta jedna adresa im najviše smeta, ona im je najveća prepreka u rušenju države.

Ljubičanović ističe da ti izvođači radova kojima je posao da šire mržnju, kritikuju samo zarad kritike.

- Jer da je drugačije, ne bi ćutali kada se u slučaju nadstešnice privode ministri, kada funkcioneri daju ostavke, a neki drugi, koji su stvarno trebali da odgovaraju, ostaju u njihovim redovima. Zaštićeni, kao da su nedodrljivi. Pa kao već insistirate na prevdi, poštovanju prava, zašto se pravite slepi na ovakve stvari, zašto ćutite kada na odgovrnost treba da se pozovu vaši saborci – naglašava Ljubičanović.

Prema njegovim rečima, priča je dublja od ovoga:

- Evo, uzmimo primer onoga što se desilo u Valjavu. Lansirana je monstruozna priča o dečaku koji je preminuo. Ispostavilo se da nema ni „i“ od istine u tim pričama. Ali šta su oni uradili? Spaljivali su ljude, napadali policiju, ugrožavali su tuđe živote. Zašto? Zato što im je tako rečeno, iz nekog drugog centra moći, iz vrha koji upravlja, koji im smišlja akcije.

Ljubičanović za Alo naglašava da svi napadi, uvrede, hajke na predsednika, njegovu porodicu su po onoj narodnoj „držite lopova“.

- To je ta strategija kontrole štete. Jer kad su uhvaćeni u laži, pokušavaju iz da se vade novim lažima, novim spinovima... Njima je jedini plan da rade na širenju mržnje, jer pogrešno misle da će im to doneti rezultat. Iako je jasno da su svi oni politički akteri, skadalozno je što nemaju šta drugo da ponude osim te mržnje – navodi Ljubičanović.

Prema njegovim rečima evidentan je izostanak političkog programa:

- Ne postoji nijedna tema o kojoj oni imaju konkretno rešenje, plan ili program. Da li ste čuli njihovo rešenje vezano za krizu oko NIS-a? Ili vezano za sankcije Rusiji? Ili o strateškom partnerstvu sa Amerikom? Ili o odnosu sa Kinom? O Kosovu da ne govorimo...

Podseća da je izazivanje negativnih emocija karta na koju se igra kako bi se u senku bacili realni rezlutati. Kada imate takvu priču, navodi naš sagovornik; kada stalno pumpate priču o stradalom dečaku, koga u tom slučaju zanima da li je izgrađen novi put, ili su otvorena nova radna mesta...

- Za takvu priču oni nemaju kapacitete. Oni koji vuku konce ne misle o tome da li će Srbija biti sigurna zemlja, da li će se razvijati, da li će imati pruge, mostove... Njih zanima kako srušiti Srbiju, kako zaustaviti napredak, kako je postaviti u kalupe koji njima odgovaraju – priča Ljubičnaović.

Stoga su i angažvali takve likove:

- One koji nemaju politiku. One koje ne zanima šta će biti sa Srbima u RS, koje ne interesuje sudbina Kosmeta, ni da li ćemo imati nafte ili kako odgovoriti na pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Tako su se, u istoj priči, našli autistični, i razni drugi koji nisu homogeni u svojim političkim stavovima. Jer plan za državu njih ne zanima. Interesuje ih samo kako da sruše Srbiju.