Pitanje finansijske pomoći roditelja deci sve češće izaziva rasprave, posebno među mladima koji se suočavaju sa visokim cenama stanovanja i sve težim osamostaljivanjem. Dok jedni smatraju da svako treba sam da gradi svoj put, drugi ističu da roditeljska podrška u početku može biti presudna za stambeno zbrinjavanje.

Upravo takva dilema pokrenula je diskusiju na Reditu, gde je jedan korisnik iz Srbije podelio svoje iskustvo i nezadovoljstvo zbog, kako tvrdi, odbijanja roditelja da finansijski pomognu njemu i bratu pri kupovini stana.

"Je l' realno da roditelji ne žele da pomognu u vezi kupovine stana?", napisao je on odmah na početku svoje objave a onda dodao:

"Oba roditelja su doktori specijalisti i redovno ulazu dobre novce u sređivanje kuće iako većina tih radova nisu ni neophodni nego oni jednostavno vole da sve bude top. Kad se spomene tema o kupovini stana i njihova pomoć meni i bratu za učešće nemaju ni najmanju volju da pomognu finansijski (obojica imamo solidan posao ali jednostavno dosta novca je potrebno), uvek govore kao trebaju da urade još ovo na kući pa još ono, pa kao 'ni nama niko nije imao da pomogne, mladi ste imate posao uštedećete' itd".

Kako navodi, situacija je dodatno zakomplikovana time što su roditelji, prilikom kupovine kuće u kojoj i danas žive, navodno tražili da deca potpišu određene papire kako bi se izbegli tadašnji troškovi poreza, što je kasnije dovelo do toga da im bude onemogućen povrat PDV-a prilikom eventualne kupovine prvog stana.

"Vodili su se svojim sebičnim interesima"

Na spomen te teme, kako tvrdi, roditelji ne žele da razgovaraju, uz objašnjenje da su u to vreme svi bili u teškoj situaciji i da nije bilo druge opcije.

"To prosto nema veze sa vezom, jer su se vodili svojim sebičnim interesima i ostavili mnoge traume nama iz tog perioda. Da li je ovo standardno razmišljanje na Balkanu kad je u pitanju pomoć roditelja deci da se osamostale ili ja jednostavno samo ovako razmišljam?", upitao je on na kraju.

"Pomoć roditelja je dvosekli mač"

Njegova objava brzo je privukla pažnju i podelila mišljenja. Jedan korisnik smatra da je pomoć roditelja dvosekli mač, uz napomenu da oni koji finansijski pomažu često umeju i da se mešaju u odluke dece.

"Standardno je da ne žele da pomognu, ali oni koji to učine mešaju se u život i odluke i unište ti sve do poslednjeg dinara što su dali pa vidi šta ti je od ta dva isplativije. Zavidim ljudima kojima roditelji pomognu od srca i ne mešaju im se u život", napisao je on.

"Ne kapiraju u kakvoj smo situaciji danas"

Bilo je i onih koji su istakli generacijski jaz, pa su savetovali razgovor sa roditeljima, ali i spremnost na samostalno rešavanje stambenog pitanja ako pomoć izostane.

"Mislim da matorci ne kapiraju ni 1/5 mozga u kakvoj smo mi mladi situaciji danas. Neki roditelji pomažu, neki ne. Probaj da im objasniš što bolje možeš koliko ti je presudno ovo za život. Ako ne - digni ruke od njih i kreni sebi sam da krčiš put."

Njegov komentar je isprovocirao jednu korisnicu koja je napisala:

"A ja odgovorno tvrdim da ti nemaš pojma o tome šta su prolazile ranije generacije. Vi sada radite za hiljadu evra, a kad su oni počinjali radilo se za dvesta maraka. Dvesta maraka, to je sto evra."

"Roditelji nisu dužni da kupuju stanove deci"

Javili su se i oni koji su naglasili da roditelji nisu dužni da finansiraju kupovinu stana.

"Roditelji su vam, po svemu sudeći, obezbedili obrazovanje, krov nad glavom, verovatno bezbrižno detinjstvo i podršku u razumnim granicama. Verovatno su i dalje uz vas i spremni su da pomognu ako zaškripi. Roditelji nisu dužni da kupuju nove stanove deci ili da se zadužuju bez obzira kakav posao imaju. Sve preko toga je iskreno dobra volja roditelja, a ne obaveza, pritom milion roditelja jedva odškoluje decu, a imam utisak da se taj uspeh uzima zdravo za gotovo".

"Dete treba da nauči da se bori"

Na kraju, jedan korisnik je otkrio da je odrastanje bez finansijske podrške roditelja izgradilo njegovu samostalnost, zbog čega će sličan princip primenjivati i u vaspitanju sopstvene dece."Meni su moji rekli pre 20 i nešto godina da nemaju za studije i da se snalazim sam. Zaposlio sam se i studirao u isto vreme. Kasnije se i oženio i živim u svom domu. Sada kada razmislim, svom klincu neću davati mnogo jer treba da nauči da se bori, a ne da traži pomoć. Ako hoće na letovanje neka radi i zaradi. Čim prestane sa školovanjem ima da plaća račune ako bude živeo sa nama (mada trudiću se da ode što pre). Možda će se ljutiti, ali kada postane zreliji zahvaliće mi", zaključio je on.

(Blic)