Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije.

Nakon obraćanja predsednik je dao izjave za medije. O lažima o zvučnom topu i Sarajevo safariju, predsednik kaže da je čuo da su o Sarajevo safariju na N1 rekli da se zna da je to laž, i zapitao je što ranije nisu to rekli.

- Oni su promašili godinu u optužbama, šta treba svaki dan da izlazim i demantujem. Kako da prestane ta kampanja, šta je to što protivnici mogu da nam kažu. Da nam kažu da je bolja plata od 300 evra nego 1050? Da nam kažu da su bolje manje penzije od većih? Da kažu da je bolje kada imate nula urađenih pruga ili kada imate stotine kilometara pruga i puteva. Da kažu da je bolje da nemamo stadione nego da imamo? Oni su nula bolnica izgradili za 12 godina! Nula! Mi već sada izgradili preko 211 objekata, i gradi se još 35. Pošto ne možete to da kažete, onda morate da sipate mržnju. Imate svoje platforme za mržnju, kada one to pojačaju, deo ljudi misli da je to istina - kazao je Vučić.Savo Manojlović je objavio snimak za hapšenje, na kom se nalazi i ime predsednika, i Vučić je još jednom poručio da zvučni top nije korišćen.

- Kažu da sam rekao FBI i FSB, ne i jedni i drugi su pozvani, i evo ja pozivam ponovo, i FBI, i sve evropske službe, tada zbog neobjektivnosti pojedinih iz Evrope, zvali smo Amerikance i Ruse. Bortnikov, šef FSB je stavio svoj potpis da toga nije bilo. Vi nam recite koju službu da pozovemo, mi ćemo je zvati. I ko god da dođe reći će vam da nije bilo zvučnog topa. Ne možete da izmislite nešto što se nije dogodilo. Svi ti koji nemaju nikakvu podršku naroda danas, moraju da budu žešći i snažniji u lažima protiv nas nego sami "studenti" blokaderi. Svi će da se ređaju, da glume heroje, iako svi znaju da nije bio zvučni top - kazao je on.

Kaže da jedva čeka da ide u zatvor zbog zvučnog topa, i da bi to bilo nešto nasmešnije na svetu.

- Svi iz sektora bezbednosti znaju da je laž. Mi mislimo i da znamo od koga je potekla, ali ostavićemo da tužilaštvo radi svoj posao - naglasio je predsednik.

Da ne daj Bože pobede oni koji su Srbiju razarali, za tri dana bi zaboravili te priče, zato što znaju da lažu, kazao je Vučić.

Predsednik je govorio i o velikom skupu koji je zakazan za 27. jun, evo šta je predsednik rekao.

Vučić je prethodno bio govornik na otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista, sva dešavanja sa tog događaja ispratite OVDE.