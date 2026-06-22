Ljubičanović je komentarišući saopštenje studenata u blokadi u kojem se tvrdi da je dokument na koji se poziva VJT nastao dva meseca pre protesta 15. marta i da je reč o materijalu sa sastanka za protest na Autokomandi, da studenti u blokadi ovakvim saopštenjima sada rade “kontrolu štete” i da saopštenjima pokušavaju da izbegnu odgovornost.

"Nisu oni ti koji treba da nam tumače da li se nešto desilo, ovo se desilo i sada se radi kontrola štete i pokušaj izbegavanja odgovornosti", ocenio je on sa TV K1. Ljubičanović je dodao da oni stalno izlaze sa nekim pričama, ali da moraju da shvate da postoji odgovornost za radnje koje preduzimaju pogotovo kada se neko angažuje u političkom aspektu.

"To što oni pričaju mi smo analizirali aspekte nije tačno, jer izvode zaključak ‘biće masan odgovor iz Brisela’, a to je posledica koju oni žele da postignu time", naveo je on. Ljubičanović je rekao da studenti u toj “kontroli štete” posežu za nekakvim sentimentalnim argumentima nečije lične sudbine jednog pojedinca, iako se u rekonstrukciji događaja vidi da taj događaj nije bio trenutno dejstvo nekog oružja već lančana reakcija koja je trajala 166 sekundi.

"Videli smo i da je tada postojao signal ili komanda da se krene u povlačenje", istakao je advokat i dodao da su studenti u blokadi nakon toga počeli da skidaju prsluke i krenuli da se povlače ka falultetima kretanjem uz fasade zgrada.

"To govori da je posledica koja se vidi, a to je razmicanje, došla kao lančana reakcija koja se prenosila od Takovske preko Trga Nikole Pašića, do Kralja Milana. To je lančana reakcija čija se posledica očekivala. Takođe, nemoguće je da zvučni top deluje samo na određene ljude pošto smo videli da su neki građani normalno ostali da stoje", objasnio je on. Komentarišući to što je Više javno tužilaštvo saopštilo da pokreće istragu, zbog sumnje da su studenti planirali simulaciju upotrebe “zvučnog topa” na protestu 15. marta, Ljubičanović je rekao da je prethodnih meseci svaka afera pokušala politički da se iskoristi tako što se odgovornost pripisivala najvišim nosiocima državne vlasti, od strane onoga ko želi da napravi pometnju unutar Srbije.

"Učesnici i izvođači toga su politički činioci koji pokušavaju da izazovu ovu vlast, oličeni u nekim opozicionim strankama ili novom tzv. studentskom pokretu, ali stvarni izvršioci su oni koji dobijaju neku korist od toga da Srbija stagnira", ocenio je on. Na pitanje kakve pravne posledice bi ovo moglo da ima i ko bi sve morao da odgovara, Ljubičanović je istakao da je to posao tužilaštva i nadležnih organa da utvrde da li postoji odgovornost i ko će sve biti odgovaran.

"Onaj koji je svesno znao šta radi i to organizovao, kod njega možemo da prepoznamo elemente odgovornosti", izjavio je advokat i dodao da su studenti svojim saopštenjem o dokumentaciji učinili nespornom postojanje te dokumentacije i planiranje toga što se desilo.

Kada je reč o ljudima koji su se javljali lekarima zbog navodnih posledica od zvučnog topa, Ljubičanović je istakao da je javljanje u bolnicama krenulo tek nakon što su nadležne službe dale izveštaj u kojima je zaključeno da nemaju nikakva saznanja o upotrebi takvog oružja, napomenuvši da je i Ministarstvo zdravlja dalo izveštaj da nije bilo prijave posledica dejstva zvučnog topa.

Odgovarajući na pitanje da li bi mogao da se otvori prostor za krivična dela poput izazivanja panike, širenja lažnih vesti ili ometanja istrage ukoliko se dokaže da je incident bio simuliran, Ljubičanović je rekao da ukoliko se to dokaže da je incident bio simuliran, sva ta pitanje će biti otvorena.

Više javno tužilaštvo je u petak saopštilo da je u toku predistražnog postupka povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu u Beogradu 26. marta i utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, došlo do podataka koji ukazuju da je u januaru prošle godine na sastanku organizacije studenti u blokadi za protest 15. marta iste godine planirana simulacija upotrebe "zvučnog topa", za koju bi bili optuženi državni organi.

Studenti u blokadi su na instagramu naveli da je dokument na koji se tužilaštvo poziva nastao dva meseca pre protesta 15. mart i da se odnosio na protest na Autokomani u kome su, kako tvrde, razmatrani različiti bezbednosni rizici i mogući oblici policijske intervencije nad građanima i studentima koji su pripremali celodnevnu blokadu te raskrsnice.