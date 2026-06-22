Odgovarajući na pitanje o velikom skupu u Beogradu, on kaže da Siniša i Ana vole da govore detalje novinarima, a da je njemu najvažnije šta će biti izrečeno kao plan za budućnost, šta je program i šta mora da se uradi u našoj zemlji.

- Ja se pripremam za to, radimo teško i naporno, pred ljude ćemo nešto 27, nešto 28. a nešto 29, to su dani kada ćemo mnogo toga da predočimo za budućnost. Mislim da će to ljudi razumeti, da vide gde je njihovo mesto u ovoj zemlji i da ih to najviše zanima - rekao je on.

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