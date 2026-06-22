Pored toga Tadić je, kako je navedeno u saopštenju tužilaštva, izvršio neprimereni uticaj upućujući pretnje postupajućem javnom tužiocu hapšenjem u budućnosti.

VJT u Beogradu ističe da ne preti procesuiranjem građana i studenata, kako to Tadić insinuira u svojim komentarima, već je saopštilo da će u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima biti procesuirani svi koji su izvršili krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a to su konkretno svi za koje se utvrdi da su pripremali, organizovali, realizovali i onda širili u medijima i na društvenima mrežama isti narativ o navodnoj upotrebi "zvučnog topa“.

Tužilaštvo naglašava da neće biti procesuirani učesnici protesta koje su zloupotrebila gore navedena, odgovorna lica.

Ponavljaju da tužilaštvo postupa isključivo na osnovu Ustava, zakona i svojih zakonskih ovlašćenja, a ne po željama bilo koje grupacije ili pojedinca, a svoje odluke donosi na osnovu prikupljenih dokaza, a ne na osnovu tvrdnji izrečenih u javnom prostoru.

Zbog iznetih pretnji i neprimerenih komentara koji predstavljaju neprimereni uticaj i pritisak na postupanje i samostalnost javnog tužilaštva, VJT u Beogradu je najavilo da će se obratiti Visokom savetu tužilaštva i zatražiti hitnu reakciju i osudu narativa koji koristi političar Boris Tadić.