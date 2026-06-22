Na protestu u Novom Sadu mogli smo da vidimo kakva je sve samoproglašena "elita" učestvovala na tom skupu.

Na protestima blokadera u Novom Sadu blokader Igor Mihaljević otvoreno poručio da su glavni motiv okupljanja navodne srpske krvave ruke, čime su nastavljene optužbe po kojima su Srbi ratni zločinci i genocidan narod.

Tokom besomučnih napada na Srbiju, predsednika Aleksandra Vučića i Srpsku pravoslavnu crkvu uključio se i novinar Igor Mihaljević, koji je u izjavi za tajkunsku televiziju N1 prešao sve granice i direktno optužio celu Srbiju za ratne zločine!

Tokom blokada u Novom Sadu, isplivala je stvarna politička pozadina organizatora ovih skupova. Mihaljević je javno prikazao namere blokadera, skandalozno tvrdeći da su krvave ruke glavni motiv svih protesta.

Pogledajte zlodela blokaderska na ovom linku.

"Glavni i osnovni motiv svih ovih protesta su krvave ruke. Zato što su te krvave ruke krvave od Vukovara, Sarajeva, Dubrovnika, Srebrenice i Kosova. I to je poruka na koju mora da se insistira do kraja," poručio je Mihaljević.

Zatim Marija Vasić koja je udarila na veru srpskog naroda.

Profesorka i blokaderska aktivistkinja Marija Vasić tokom gostovanja u ''Utisku nedelje'' udarila je ne samo na Srpsku pravoslavnu crkvu, već je uvredila i više od 400.000 vernika koji su u proteklih 12 dana dolazili u Hram Svetog Save iz svih krajeva Srbije, pa čak i iz daleke Moskve, i čekali po nekoliko sati da celivaju retku hrišćansku relikviju i dobiju tračice osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice. Ona je ocenila da je "verovanje u natprirodne moći predmeta - fetišizacija".

Bio je prisutan i evropski pijun Vladan Đokić.

Da li je moguće da pored njih niko nije osetio potrebu da se udalji sa protesta?!

(24 sedam)