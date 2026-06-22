Beograd će 27. juna biti domaćin skupa "Srbija, jedna porodica", a posetioci će prisustvovati spektaklu. Ono što će imati priliku da vide su: najveća srpska zastava, roboti, dečji program, interaktivne zone i nastupi poznatih muzičkih zvezda i ostatak sadržajnog programa.

Posetioci će imati priliku da vide: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije.

Roboti, koje smo imali priliku da upoznamo prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini, a koji su oduševili Moravce, biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.

"Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend," rekao je tom prilikom predsednik Vučić.

Predsednik je takođe naglasio značaj modernizacije za Srbiju.

"Raduje me što, zahvaljujući našim kineskim prijateljima i partnerima, ovakve tehnologije uskoro dolaze i u Srbiju. To predstavlja jednu potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju," poručio je predsednik Vučić u obilasku inovacionog centra fabrike Mint.