Legendarni Goran Bregović šokirao je javnost priznanjem da mu se dopadala Lepa Lukić i da je bio fasciniran njenim humorom i neposrednošću.



Iako dolaze iz potpuno različitih muzičkih svetova, susret se dogodio se tokom zajedničkih turneja, u periodu kada su i "Bijelo dugme" i Lepa Lukić doživljavali ogromnu popularnost širom Jugoslavije.

Lepa je bila na vrhuncu popularnosti sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka i do te mere je bila obožavana da je prva na estradi imala svoj klub obožavalaca pod nazivom "lepisti", a njena slava stigla je i do francuske televizije koja je o njoj snimila reportažu. Sa druge strane, "Bijelo dugme" je u isto vreme uživalo status kultnog benda među omladinom.

Prisećajući se tog vremena, Bregović je otvorio dušu o tome šta mu se najviše dopalo kod kraljice narodne muzike.

- Bio sam zaljubljen u Lepu Lukić. Ne mislim zaljubljen u nju kao u ženu, bio sam zaljubljen u njen humor i zezanje. "Bijelo dugme" je izolovano živelo, nismo se nikad petljali sa estradom. E, onda se odjednom pojavila želja da se više radi, jer jesmo malo radili, svirali smo jednom u tri godine, i ajde, odjednom se pojavila ta turneja TV revije i odjednom se nađemo okruženi estradom. To je za nas bilo čudo neviđeno - ispričao je Bregović za "Nedeljnik".

Tada je otkrio da se bend prvi put susreo sa estradnom scenom Srbije, što je za njih bilo veliko otkrovenje:

- Taj svet koji je imao neki humor koji mi ne znamo, svet koji živi na način i raduje se stvarima koje vi prvi put vidite. Lepu Lukić sam gledao kao čudo. Jesam bio zaljubljen na neki način, ne sad kao da bih skakao na Lepu Lukić, verovatno jer sam se prvi put susretao sa šoubiz svetom, pa sam bio impresioniran njom. Pričala je takve neverovatne prostakluke, zbog kojih bi te mama išamarala kad kreneš tako nešto da ponoviš, ali je to bilo istovremeno tako duhovito i s takvim šarmom, koji verovatno samo jug Srbije ima na takav način. I to mi je bilo veliko otkriće, svima nama, ne samo meni.

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