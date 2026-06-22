"Imajući u vidu da je Socijalistička partija Srbije oduvek bila državotvorna i politički odgovorna stranka, mi prihvatamo poziv koji je uputio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvavši sve partije iz vladajuće koalicije da, kao gosti, učestvuju na mitingu 27. juna u Beogradu.

U tom smislu, pozivamo sve naše članove, simpatizere i birače da se odazovu tom pozivu i učestvuju na mitingu u Beogradu i time damo svoj doprinos odbrani nacionalnih i državnih interesa", napisao je Dačić na Instagramu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, govoreći o velikom skupu 27. juna u Beogradu, da je za njega najvažnije šta će biti izrečeno kao plan za budućnost, šta je program i šta mora da se uradi u našoj zemlji.

"Siniša i Ana vole da daju te detalje novinarima, o najvećoj zastavi i robotima, ali za mene je najvažnije pitanje plan za budućnost, program, šta mora da se uradi u našoj zemlji," poručio je Vučić posle otvaranja XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije.

"Ja se pripremam za to, radimo teško i naporno, pred ljude ćemo izneti nešto 27, nešto 28. a nešto 29, to su dani kada ćemo mnogo toga da predočimo za budućnost. Mislim da će to ljudi razumeti, da vide gde je njihovo mesto u ovoj zemlji i da ih to najviše zanima," rekao je on.

Istakao je da će građani videti mnogo toga zanimljivog u subotu.

"I nećemo dugo da držimo skup, biće jedan ili dva, tri govornika maksimalno. Kratko će da traje sam skup, ali biće važne poruke. A za nas su važne poruke i ljudi koji dođu, imaće glasačke kutije gde će moći da se izraze šta su najveći problemi, ali i da dopišu šta oni vide kao najveće probleme ako ih ne vide u tih 10 ili 15 tačaka. Dakle, svako će imati taj deo i olovku gde može da zapiše, šta je ono najvažnije da rešimo da bi Srbija mogla da ide što brže napred," rekao je on.

Predsednik se osvrnuo i na tehničke aspekte skupa - kako kaže taj dan će biti jedan od najtoplijih ove godine.

"Obezbedićemo desetine hiljada boca sa vodom, cisterne, pozivam ljude da dođu. Imaćemo stolice za najstarije, da mogu da odmore, ali postaraćemo se da bude organizovana i lekarska pomoć. To su tehnički detalji, i kada to rešimo, najvažnija je poruka, kako idemo u budućnost, a u budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni onako kako su pokušavali da nas podele. To je ono protiv čega se borimo i što moramo da pobedimo," kazao je predsednik.

Sve što treba da znate o skupu "Srbija, jedna porodica" na koji je pozvao Vučić: Program i sadržaji na jednom mestu

