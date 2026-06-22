Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Nakon događaja on je osudio napad na automobil sina Dinka Gruhonjića.

- Svakako to osuđujem i zahtevam od nadležnih organa da hitno nađu počinioce. Srbija mora biti sigurna za sve ljude. Mogu da mislim sve najgore o idejama Dinka Gruhonjića, ali to ne znači da bilo ko ima pravo da se sa njim i njegovom porodicom tako obračunava. A što se tiče njegovih pretnji, to što je Gruhonjić nama pretio nasiljem, nikoga na svetu ne opravdava da nad njime čini nasilje. Ja znam da je bes prešao na drugu stranu. Videćete u subotu, biće najtopliji dan ove godine, biće mnogo ljudi, i na moju žalost, ljudi koji su besni zbog svih laži i prevara. Ali ja to ne želim, ja želim da vidim ljude koji žele da saslušaju put u budućnost. Mi smo svi jedna porodica! Ne moramo ni mi da budemo u svemu u pravu, i ne bi to moglo ni da se izvodi kako je izvođeno da mi nismo pokazali nebrigu. Ali svejedno, mi smo jedna porodica i moramo da živimo u miru. Svakako, najoštrije osuđujem svako nasilje, a to što se tiče pretnji to nije ništa novo, da vide ljudi kakav je njihov jezik, ali morate i razumeti oca kada vidi da se nešto dogodilo njegovom sinu, i koji je tako reagovao - kazao je Vučić.

Dodaje da je i on čovek od krvi i mesa, i da se trudio da ne preti nikome i ne koristi ružan jezik, ni kada su mu napadali porodicu, ali da je to njegova dužnost kao predsednika.