U svojevrsnom otvorenom pismu na društvenoj mreži, jedan od korisnika Iksa se obratio blokaderima, upitavši ih šta su, osim bezbroj laži, ponudili građanima Srbije u prethodnom periodu.

-Poštovani predstavnici opozicije, studenti, organizatori blokada i svi koji već godinu i po dana pozivate na „otpor“ i „promenu sistema“, Sada, nakon što su sve vaše glavne optužbe i narativi iz proteklih 18 meseci javno i dokazano demantovani, od „zvučnog topa“, „safarija“, "ubijenog dečaka u Valjevu" i brojnih drugih spinova koji su pali u vodu, umesto da priznate greške i povučete laži, nego nastavljate sa istim pristupom, bilo bi lepo za promenu da odgovorite na neka konkretna pitanja, bez opštih floskula i bez novih spinova, piše između ostalog.

-Šta ste tačno uradili za 18 meseci? - Osim ponavljanja demantovanih laži i organizovanja blokada, šta ste konkretno uradili za građane Srbije u proteklih godinu i po dana, navodi se u objavi.



