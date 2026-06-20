-Ovo što smo videli večeras videli na RTS-u je još jedan dokaz da jedan od prvih poteza nove vlasti mora da bude gašenje RTS,-a, ali i pokretanje krivičnih postupaka protiv svih koji su u ovakvim stvarima učestvovali - izvršilaca i naredbodavaca.
Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić, odgovorila je Đilasu na Iksu:
Pošto od juče imate tu "Platformu za evropsku Srbiju", pretpostavljam da RTS-u neće biti dovoljno gašenje u toj vašoj "evropskoj" Srbiji, već im sledi da ih sravnite sa zemljom, nakon Arene (kao što je vaš "evropski" koalicioni partner Ješić rekao).
Podrazumeva se da ste sve njihove novinare već zapamtili i da njima sledi šišanje i jahanje. Onda ćete polako preći na sve ostale medije u kojima vam se nešto ne sviđa. Jer poznato je da je evropska vrednost da sravnite i zapamtite sve i svakoga ko vam nije po volji.
Verujem da u vašoj Platformi postoji i stavka o sekundama reklamnog prostora na RTS-u, kako ih sve kupiti, pa preprodati za mnogo više novca. Tako će izgledati sloboda medija u toj vašoj "evropskoj" Srbiji. Sve u svemu, obećavate da će sve biti isto kao pre 2012. Mediji da budu poslušni, sudije i tužioci da se biraju u opštinskim odborima vaših stranaka, ljudi da budu bez posla, plata da se smanji na 330 evra, a vi da se bogatite, jašete i šišate kao vladari neba i zemlje.
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Brnabić urnisala Đilasa: Poznato je da je evropska vrednost da sravnite sve i svakoga ko vam nije po volji
Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu iznelo navode o simulaciji upotrebe "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu, oglasio se lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, koji traži da RTS bude "ugašen".
-Ovo što smo videli večeras videli na RTS-u je još jedan dokaz da jedan od prvih poteza nove vlasti mora da bude gašenje RTS,-a, ali i pokretanje krivičnih postupaka protiv svih koji su u ovakvim stvarima učestvovali - izvršilaca i naredbodavaca.
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