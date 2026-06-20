Sve profesore iz srednjih škola i univerziteta koji su učestvovali u blokadama, učestvovali u nemirima, treba jednostavno dekretom udaljiti sa fakulteta i iz srednjih škola, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

- Treba odstraniti sve sudije koje su potpisale da neće da brane poredak. Sami su se onda deklarisali kao neprijatelji poretka i ne mogu biti sudije. I sve tužioce koji su se takođe potpisali. To treba hitno da se radi. Suviše se popušta. To je osnovni problem. Kad se brani država, ona se brani svim sredstvima i mora se braniti bez milosti. Ne mislim ja sad da treba odmah streljati ili vešati ili tako dalje, ali mora se čvrsto zakon primenjivati i nema kompromisa po tom pitanju - kazao je Šešelj za Informer TV.

Neprijatelje države i naroda treba odstraniti sa društvenih i državnih funkcija, ističe profesor.

- U tom pogledu treba biti nemilosrdan - naveo je Šešelj.