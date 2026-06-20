Radionicu je otvorila ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, koja je tom prilikom istakla značaj osnaživanja žena sa invaliditetom i njihovog aktivnog učešća u svim segmentima društvenog života. Otvaranju događaja prisustvovala je i Marija Ristić Markov, šef Odseka za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Na radionici je učestvovalo 19 žena sa invaliditetom iz različitih gradova Srbije. Program je vodila Tatjana Stojšić Petković, predsednica NOOIS-a i psihološkinja. Tokom dvodnevnog rada učesnice su razgovarale o temama samozastupanja, komunikacije, javnog nastupa, svakodnevnih izazova sa kojima se suočavaju, kao i o dostupnim mehanizmima podrške.

Cilj radionice bio je jačanje samopouzdanja, podsticanje prava na izbor, povećanje vidljivosti i aktivnog učešća žena sa invaliditetom u zajednici.

Događaj je realizovan u okviru programa „Prava u praksi – jednakost u zajednici“, koji je podržan na Javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2026. godinu.