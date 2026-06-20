Godinama su trajali napadi Šolakovih medija i dela opozicije, uz direktne navode da su Vučić i njegova porodica nekakvi narko-bosovi. Godinama kasnije, desio se preokret, pa je tako 2020. godine prvi Slobodan Milenković, jedan od inspektora koji je pokrenuo slučaj, obratio javnosti ističući da, kako je rekao, predsednik i njegova porodica nemaju veze sa slučajem "Jovanjica".

Međutim, medijski napadi nastavili su se nemilosrdno - sve dok se novinarka Jelena Zorić, koja je pratila ceo slučaj, navela je da je, prema njenim saznanjima, ova informacija bila lažna, da takvog kontakta nije bilo.

Ovo je zaustavilo mašineriju blokaderskih medija samo na tren, jer su već bile izmišljene nove afere i napadi na predsednika su nastavljeni.

Vučić je, prema njihovim navodima, nakon Jovanjice bio kriv za Ribnikar, Dubonu i Orašje, situaciju na Kosovu i Metohiji, kopanje Litijuma, pad nadstrešnice u Novom Sadu, smrt dečaka u Valjevu (možda i najbrutalnija od svih laži), za Sarajevo safari a sada je kriv i za zvučni top.

Sve ove izmišljotine imaju jedan veoma jasan cilj: naslikati sliku Vučiċa da nije čovek, da su on i njegova porodica zlo, kao i njegovo najbliže okruženje.

Posledice crne kampanje

Ovakvim lažima, naneli su nenadoknadivu štetu u smislu dubokih podela društva, ali i ekonomskom rastu i napretku zemlje, kao i sistemu visokog obrazovanja.

Godinu i po dana blokada ostavilo je posledice, jer su investitori bili manje voljni da u Srbiju ulažu dok se vodila politika otvorenog nasilja na ulicama, lokali bili paljeni i razbijani a fizički napadi na pripadnike policije bili svakodnevica.

"Mi smo 2023. imali oko 29.000 ljudi koji su diplomirali na našim fakultetima, 2024. je bilo više od 30.000. Nikada ta razlika nije bila veća od 1.000 do 1.500 ljudi koji diplomiraju na godišnjem nivou. Mi smo prošle, blokaderske godine, kada su nam blokirali fakultete, imali svega 18.894 čoveka, muškarca ili žene koji su diplomirali. To je za više od 11.000 ljudi manje nego 2024", naveo je Vučić u ranijem obraćanju.

On je to nazvao "obrazovnim genocidom koji su počinili oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju".

Šta dalje?

Učesnici u medijskoj kampanji vezanoj za Jovanjicu nikada se nisu izvinili Vučiću i njegovoj porodici za izrečene laži. Hoće li neko da se izvini njegovoj porodici i većinskom narodu koju su pretvorili u njihove žrtve i taoce? Hoċe li neko reći "izvini" Vučićevoj majci, ili će čekati da je ove laži ubiju? Hoċe li neko reći izvini njegovoj deci koja su jedina deca političara u istoriji ove zemlje koja su zbog laži političkih protivnika njihovog oca trpela ovakav progon?

Svi zajedno, kao društvo, smo dopustili da ovakva grupa plaćenika bez biografije i dostignuća "ubija" Vučića i njegovu porodicu. Ćutali su čak i oni koji su znali da sve vreme lažu.

Šta ćemo da radimo kada dođu po nas?