Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta, sprovedenog nakon tragičnog događaja od 26. marta 2026. godine, privremeno oduzeta dokumentacija koja bi mogla biti od značaja za više predmeta, među kojima je i istraga koja se vodi povodom događaja od 15. marta 2025. godine. Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je opširnu rekonstrukciju dešavanja sa protesta održanog tog dana.

Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je specijalnu rekonstrukciju događaja sa protesta održanog tog dana, u kojoj su predstavljeni dokumenti, vremenski sled događaja i video-zapisi sa više lokacija u centru Beograda.

U prilogu RTS-a navedeno je da je među dokumentacijom pronađen zapisnik sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine, u kojem se pominje „zvučni top“, kao i moguće međunarodne reakcije na eventualnu upotrebu takvog sredstva.

Poseban deo emisije bio je posvećen načinu organizacije studentskih redara tokom protesta. Kako je navedeno, postojao je unapred definisan protokol povlačenja koji je podrazumevao skidanje prsluka i organizovano napuštanje prostora protesta.

Prema rekonstrukciji emitovanoj na javnom servisu, informacije o povlačenju prenošene su preko više punktova u centru grada, a građani koji nisu bili upoznati sa takvim planom reagovali su na ponašanje redara, što je izazvalo opštu pometnju među okupljenima.