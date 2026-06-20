„Dragan Milić je predstavio deo svog političkog programa koji, nažalost, umesto vizije budućnosti, građanima nudi prevaziđena rešenja, jer ideja o formiranju holdinga nije nova, već organizacioni koncept koji je u različitim oblicima već postojao i od koga se odustalo upravo zbog potrebe za većom efikasnošću, specijalizacijom i odgovornošću u upravljanju“, izjavio je Đorđević i dodao da formiranje holdinga predstavlja osnivanje novog pravnog subjekta koji drži ili trajno učestvuje u vlasništvu drugih, pravno samostalnih preduzeća, kao i da holding sistem ne znači automatski ukidanje postojećih rukovodećih struktura i administracije.

Đorđević je istakao da Milić, istovremeno kada u komunalnom sektoru predlaže formiranje holdinga, u oblasti zdravstva zalaže se za veći stepen specijalizacije i organizacione samostalnosti pojedinih zdravstvenih ustanova, a ne za dalje objedinjavanje domova zdravlja, hitne pomoći i kliničkog centra radi smanjenja administracije.

Milićevo neznanje i laži štete komunalnom sektoru

„Milić govori i da svi radnici angažovani na privremenim i povremenim poslovima treba da pređu u radni odnos na neodređeno vreme, čime još jedom pokazuje da ne zna da komunalni sistemi funkcionišu kroz veliki broj sezonskih aktivnosti, jer su samo tokom određenog perioda godine potrebni dodatni radnici za održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina, sanaciju posledica nevremena i druge sezonske poslove“, kaže član Gradskog veća za komunalni sektor.

On dodaje da pored očigledne nestručnosti, kod Milića postoji i zla namera u vezi sa radom komunalnih preduzeća, ilustrujući to njegovim izjavama iz decembra meseca prošle godine, kada je govorio da će plate direktora javnih preduzeća u 2026. godini iznositi 250-280 hiljada dinara, što je bila laž i pročitao koliko iznose plate direktora u ovoj godini.

„U nedostatku jasnog plana i programa, jedina Milićeva politika su laži, intrige i obmane, verovatno da bi prikrio da vlast u Gradskoj opštini Medijana nije bila sposobna da zameni slavine na česmama, za šta su bili nadležni“, kaže Đorđević.

Milić, čovek političkih paradoksa i stručnjak opšte prakse

Miloš Đorđević kao politički paradoks i kontradiktornost vidi to da se Milićev pokret zalaže za decentralizaciju, a da u oblasti komunalnih sistema predlaže najveću centralizaciju i koncentraciju moći u rukama jednog čoveka. Đorđević je političaru Miliću postavio i pitanje – da li kao lekar misli da se u sve razume i kako je došao na ideju da ceni modalitete za funkcionisanje javnih preduzeća kada o preduzećima ne zna baš ništa.

„Zavisno od teme, u Srpskoj naprednoj stranci vi vidite da govore stručnjaci za tu oblast, dok je na strani opozicije uvek prisutan stručnjak opšte prakse Milić – danas u belom mantilu, sutra u narandžastom kombinezonu ili plavo-teget uniformi“, zaključio je Miloš Đorđević.