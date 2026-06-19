Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sprovedenog nakon tragičnog događaja od 26. marta 2026. godine, privremeno oduzeta dokumentacija koja bi mogla biti od značaja za više predmeta, uključujući i istragu koja se vodi povodom događaja od 15. marta 2025. godine.

Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je specijalnu rekonstrukciju događaja sa protesta održanog tog dana, u kojoj su predstavljeni dokumenti, vremenski sled događaja i video-zapisi sa više lokacija u centru Beograda.

U prilogu RTS-a navedeno je da je među dokumentacijom pronađen zapisnik sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine, u kojem se pominje „zvučni top“, kao i moguće međunarodne reakcije na eventualnu upotrebu takvog sredstva.

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Poseban deo emisije bio je posvećen načinu organizacije studentskih redara tokom protesta. Kako je navedeno, postojao je unapred definisan protokol povlačenja koji je podrazumevao skidanje prsluka i organizovano napuštanje prostora protesta.

Prema rekonstrukciji emitovanoj na javnom servisu, informacije o povlačenju prenošene su preko više punktova u centru grada, a građani koji nisu bili upoznati sa takvim planom reagovali su na ponašanje redara, što je izazvalo opštu pometnju među okupljenima.

U emisiji je navedeno da je proces povlačenja trajao gotovo tri minuta i da je obuhvatao više lokacija od prostora kod Narodne skupštine, preko Trga Nikole Pašića i Ulice Dragoslava Jovanovića, pa sve do Ulice kralja Milana i Slavije.

Prikazana je i komunikacija među redarima, kao i snimci sa različitih tačaka, uz ocenu da je među građanima došlo do lančane reakcije izazvane naglim povlačenjem studenata-redara.

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Posebna pažnja posvećena je trenutku kada su se u javnosti pojavile prve informacije o navodnoj upotrebi zvučnog topa. U rekonstrukciji je navedeno da su nakon toga usledile izjave pojedinih javnih ličnosti, kao i zahtevi za međunarodnu istragu, dok je istovremeno ukazano da u tom trenutku nisu predstavljeni konkretni dokazi o upotrebi takvog sredstva.

RTS je naveo i da su pojedini studenti u prvim objavama govorili o povlačenju nakon incidenata kod Narodne skupštine, dok su se kasnije u javnosti pojavile drugačije interpretacije događaja.

U emisiji je predstavljena i vremenska analiza, prema kojoj je čitav proces povlačenja trajao dva minuta i 46 sekundi, odnosno znatno duže od nekoliko sekundi koliko se kasnije moglo čuti u pojedinim tumačenjima događaja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se analiza privremeno oduzete dokumentacije nastavlja i da će dalji tok postupka dati odgovore na pitanja koja su već više od godinu dana predmet brojnih rasprava u javnosti.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi nastavljaju prikupljanje obaveštenja i utvrđivanje svih relevantnih činjenica.