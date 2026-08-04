-Prošla je 31 godina od strašnog etničkog čišćenja, od nasilnog iseljavanja preko 250.000 Srba uglavnom civila, žena, dece i starih, u hrvatskoj vojnoj operaciji “Oluja”. Nikada neću zaboraviti slike tih nepreglednih kolona, suze i tugu mog mučenog naroda, na prašnjavim drumovima, zasipanog granatama. Te slike pratile su me kroz odrastanje, kroz moju borbu da se pogrom nikada više ne ponovi. Odrastao sam gnevan zbog nepravdi, zbog ljudskog zla koje se dešavalo pred mojim očima. Odrastao sam gnevan i zbog godina koje su “pojeli” oni koji su okretali glavu od tragedije sopstvenog naroda. Zbog svih onih koji su ćutali ili prećutkivali da je „Oluja” zločin protiv čovečnosti, najveće etničko čišćenje u Evropi. Moje godine gneva prerasle su u godine prkosa, ponosa i pomoći. Posle više decenija počeli smo da pokazujemo samopoštovanje, da govorimo o sopstvenim žrtvama, da se nikome ne izvinjavamo zato što je naš narod mučen i zlostavljan, već da tražimo pravdu za njega. Da tražimo pravdu za svaki izgubljeni život u onoj tužnoj koloni, za svaku dečju suzu, za izgubljena i detinjstva i dedovine. Danas sam ponosan da sve godine nezaborava, na nove domove koje smo izgradili onima kojima ih je oduzela politika bezočne mržnje. I uvek će ovi avgustovski dani sećati na tugu. Ali više ni jedan pogrom ne može da izbriše uspeh naše Srbije. Zajedno gradimo budućnost jači od svih oluja, u kolonama koje ne vode u beg, već u nove pobede, za svu našu decu, za budućnost Srbije- napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.