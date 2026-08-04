"Kad kažem region, mislim na devet susednih i obližnjih država, među njima je jedna i nepriznata teritorija gde srpski narod živi. Srpski narod je nekada velikom većinom živeo izvan granica srpske države, danas negde oko 25 odsto Srba živi u regionu, dakle u tim državama i toj teritoriji.

Posle 18 izveštaja mogu da kažem da je stanje relativno loše", rekao je Čedomir Antić za Tanjug pred predstavljanje 18. godišnjeg Izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025/2026. godinu.

Ocenio je da je srpski narod, uz Ruse i Ukrajince, verovatno jedini narod u Evropi koji trpi određeni pritisak i koji je izložen asimilaciji, i planski se nastoji da mu se oduzmu politička prava koja uživa po ustavima i zakonima tih država.

"Od 2016. do prošle godine, ti naši izveštaji su imali crne korice, jer je bilo sve gore i gore. Srećom, zahvaljujući tome što se promenila administracija u SAD, zahvaljujući velikim problemima sa kojima se suočava savremeni svet, zahvaljujući tome što Srbija ima nepromenjenu vladu jako dugo, pa ima takvu kakvu politiku koja je stabilna, mi smo ovaj put, prvi put, malo osvetlili te korice.

One su i dalje tamne, sive", rekao je Antić. Dodao je da je promena "boje korice", između ostalog, zbog toga što je prestao progon rukovodstva Republike Srpske od strane administracije Sjedinjenih Američkih Država, zato što su vraćena neka prava Republici Srpskoj i zato što se do nekih prava došlo u Crnoj Gori i Makedoniji, mada je stanje jako loše.

"I kao što ste i sami primetili, kada je reč, recimo, o Republici Hrvatskoj, kada je reč o Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je reč o čitavim segmentima politike Crne Gore, mi vidimo nastavak jedne divlje asimilacije, obespravljivanja srpskog naroda, kršenja ljudskih prava, jer ako vi dozvoljavate drugim manjinama ili drugim narodima prava koja osporavate Srbima, to je onda kršenje ljudskih prava", naveo je Antić.

Govoreći o verskim pravima, Antić je naveo da je uočeno sistematsko delovanje koje, kako je rekao, potiče iz Hrvatske.

"Kada je reč o regionu, svi modeli su izmišljeni u Hrvatskoj i to za vreme fašizma i nacizma. Jedan od tih modela je stvaranje paralelne crkve u Hrvatskoj... Danas se obnavlja i danas mi imamo u jednoj zemlji u kojoj tih 123.000 Srba sme da prizna da govori srpski jezik, sme da kaže, da prevali da nije samo pravoslavac, već da pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sada jedna grupa ljudi, vođena jednim renegatom ukrajinskim, baš kao i prošli put, pokušava da stvori takozvanu Hrvatsku pravoslavnu crkvu i da preuzme imovinu Srpske pravoslavne crkve, a time i da ugasi pravoslavlje na prostoru Hrvatske", naveo je Antić.

On je dodao da se nešto slično radi u Crnoj Gori već jako dugo.

"U tome asistiraju u Bosni i Hercegovini, iako Republika Srpska ima dovoljno snage da njoj ne nametnu tako nešto, pa čak ni u Federaciji da se to ne nametne", rekao je Antić.

Dodao je da se i na Kosovu i Metohiji pojavio kriminalac iz Albanije koji pokušava da preuzme neke srpske crkve i dodao da je cilj Prištine da uzme Dečane, Pećku Patrijaršiju i Gračanicu.

Izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025/2026. godinu odnosi se na srpski narod koji živi u BIH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Sloveniji, Rumuniji, Mađarskoj i na području Kosova i Metohije.