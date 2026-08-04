Vlasnik jednog automobila zatekao je prizor koji sigurno nije očekivao – sa vrata njegovog vozila, tik iznad volana, visila je zmija koja je pokušavala da se oslobodi.

Na snimku se vidi kako se gmizavac uvija i batrga, dok je zaglavljen između delova vrata automobila. Kako je zmija završila na tom mestu i na koji način se zaglavila za sada nije poznato, ali je neobična scena izazvala brojne komentare i reakcije na internetu.

Dok su pojedini korisnici priznali da ih je prizor uplašio, drugi su celu situaciju doživeli sa dozom humora. Jedan od komentara koji je privukao najviše pažnje glasio je: „Okačio je kao mirišljavu jelkicu.“

Iako ovakvi prizori deluju dramatično, stručnjaci podsećaju da prisustvo zmija u ovom delu Srbije nije neuobičajeno. Sjenica i Pešterska visoravan okružene su netaknutom prirodom, pašnjacima, kamenjarima i vodenim tokovima, što predstavlja pogodno stanište za različite vrste gmizavaca.

Tokom toplijih meseci susreti sa zmijama u prirodi mogu biti češći, posebno na planinskim područjima poput Peštera. Ipak, nema podataka koji ukazuju na neuobičajeno povećanje njihovog broja u ovom kraju.

Nije poznato kako se završila ova neobična situacija, niti da li je vlasnik automobila imao pomoć prilikom uklanjanja zmije. Pretpostavlja se da je životinja na kraju bezbedno oslobođena i vraćena u prirodno stanište, bez povreda.

Snimak je u međuvremenu prikupio veliki broj pregleda i komentara, a mnogi korisnici priznali su da bi se ozbiljno iznenadili kada bi ih ovakav prizor sačekao prilikom ulaska u automobil. Za neke je to bio razlog za smeh, dok su drugi poručili da će ubuduće dobro pogledati vrata svog automobila pre nego što sednu za volan.