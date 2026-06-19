Nakon što je pre nekoliko dana Zdravko Ponoš otvoreno rekao da blokaderi i antisrpska opozicija pripremaju haos i nemire nakon izbora, sada je i predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović to potvrdio.

Jovanović je rekao sledeće:

- Mislim da ti izbori ne mogu da prođu bez određene nestabilnosti, a naročito u periodu nakon izbora. Možda grešim, ali to je moj stav i, u krajnjem slučaju, to je čista mehanika.

Jovanović je najavio nestabilnost posle izbora, a ujedno je izjavio da teško može doći do demokratske promene vlasti.

Ovo potvrđuje samo jedno, a to je da oni ne vide izbore kao mesto političke borbe, već je njihov politički program nasilje, a ulica mesto političkog delovanja.

Kada se unapred govori o nestabilnosti nakon izbora, to se može tumačiti kao podrivanje ustavnog poretka i nepoštovanje izborne volje građana.

Ali neće im proći. Srbija će pobediti.

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