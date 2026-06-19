Jedan muškarac podelio je na društvenim mrežama neprijatno iskustvo sa prvog sastanka, a sve je krenulo nizbrdo zbog jedne, naizgled bezazlene odluke - da ostatke večere ponese kući.

U videu je ispričao da je pre nekoliko nedelja na prvi sastanak izveo devojku u luksuzan restoran. Hteo je da proslavi svoj nedavni poslovni uspeh, ali se veče završilo potpuno neočekivano - devojka je usred večeri otišla kući.

Na početku je sve delovalo obećavajuće.

„Bilo mi je prijatno, razgovor je tekao sasvim lepo“, rekao je, opisujući atmosferu pre nego što su seli za sto. Naručio je bocu vina, a zatim su razgovarali o jelima sa menija.

Narudžbina koja ga je šokirala

Međutim, situacija se promenila kada je konobar prišao da primi porudžbinu.

Prema njegovim rečima, devojka je iznenada naručila jedno od najskupljih jela na meniju.

„Mislim da ću ipak uzeti surf and turf, biftek i jastoga, a mogli bismo i specijalitet sa kavijarom kao prilog“, navodno je rekla.

Samo kavijar je račun povećao za 85 dolara, dok je njen obrok na kraju koštao oko 220 dolara - više nego njegovo jelo i vino zajedno.

Muškarac priznaje da je tek tada shvatio koliko će večera zapravo koštati i da je imao osećaj da devojka koristi situaciju.

Neprijatnost je postala još veća kada je pojela samo nekoliko zalogaja bifteka i jastoga, uzela jednu kašičicu kavijara i rekla da je sita.

Sve je puklo zbog ostataka hrane

Kada je konobar došao da odnese tanjire, devojka je rekla da njen tanjir slobodno odnese, iako je hrana ostala skoro netaknuta.

Muškarac ga je tada zaustavio i zamolio da ostatke spakuje za poneti.

Njena reakcija ga je potpuno zatekla.

„Zar ćeš to nositi kući? Stvarno planiraš da jedeš ostatke?“ upitala ga je u čudu.

Rekla mu je da ona nikada ne jede ostatke hrane i da ta hrana „ionako nije dobra sutradan“.

Na kraju mu je poručila da će otići kući ako zaista uzme hranu za poneti.

Odbila je da uđe u njegov automobil, pozvala Uber i otišla.

Muškarac kaže da danas ima osećaj da je „izbegao metak“, ali i dalje ne može da se načudi.

„U kakvom mi to svetu živimo?“ zaključio je.