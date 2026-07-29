Lider Novog DSS Miloš Jovanović iskritikovao i opoziciju i blokadere, poručivši da se čitava njihova politika pretvorila u običan rijaliti!

- Odavno je sve ovo rijaliti. Prosto, cela politička scena, da ne kažem javna scena - možda je to i najtačnije, javna scena - pretvorila se u rijaliti. Čini mi se da se nije čulo ništa preterano novo - poručio je Jovanović.

On je oštro osudio i stavove proevropske opozicije:

- Ja razumem rasprave koje su u ravni politike. Ja razumem da neko može da kaže: možda ne treba braniti teritorijalnu celovitost zemlje, dakle Kosovo i Metohiju. Ne slažem se s tim. Mislim da taj stav nije argumentovan, mislim da je jako opasan za državu, ali još smo u ravni politike - dodao je on, naglasivši da pola proevropske opozicije iznosi upravo takve opasne stavove.

Jovanović je razbio iluzije o opozicionim taktikama, potkačivši i same blokadere koji lutaju bez ikakvog cilja i plana.

- U nekom trenutku se desilo da, znate, od one priče: 'Ko traži izbore, taj radi za Vučića', preko noći su traženi izbori od strane opozicionog aktera. Te iste noći je, potpuno nekritički, jedan deo medija koji pušta opozicione glasove prigrlio taj zahtev, samim tim i dobar deo opozicione javnosti... Kad sam pitao neke studente: A zašto to ne radimo, biste li došli s nama na aerodrom? "Pa bismo, ali smo umorni, pa mi bismo tražili izbore". Od onoga 'Aleksandre Vučiću, nisi nadležan' došli smo do toga da će nadležna institucija, Aleksandar Vučić, odlučiti kada će biti izbori- objasnio je predsednik DSS-a.

Govoreći o polumilionskom glasačkom telu, Jovanović je poručio da ti građani neće glasati za blokadere.

- Šta će da uradi skoro 15%? Skoro 500.000 građana koji su 2023. glasali za liste Zavetnici–Dveri, gospodina Nestorovića, Srpska koalicija NADA. Stvarno verujete da će od tih 500.000 ljudi neko a da je neka cifra ozbiljna dati glas "studentskoj" listi? Znači da će dati glas listi koja neće odgovoriti na vrlo važno pitanje za te glasače, poput Evropske unije: članstvo da ili ne, pitanja od čijeg odgovora zavisi pitanje Kosova i Metohije i niz drugih stvari. Mislite da će neko dati glas? Ja vam kažem, neće! I to ne samo iz te matematike, nego iz empirijskog, dakle iskustvenog, iz mojih susreta sa ljudima - zaključio je Jovanović.