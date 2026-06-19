Nakon što su pojedini učesnici danas kažnjeni jer nisu reagovali na buđenje, Veliki šef morao je opet da reaguje. Naime, ovog puta pojedini učesnici Elite 9 nisu nosili bubice kod bazena, te će zbog toga biti kažnjeni.

Učesnici koji su kažnjeni jer su kod bazena bez bubica su: Milena Kačavenda, Mina Vrbaški, Luka Vujović, Anita Stanojlović, Maja Marinković, Dragana Stojančević.

Kako se rijaliti "Elita 9" polako približava svom kraju, čini se da takmičari sve češće krše strogo postavljena pravila imanja. Iako je dobro poznato da se pravila moraju poštovati, pojedini učesnici iznova pokazuju nedisciplinu.

Veliki šef je morao hitno da reaguje zbog takmičara koji su ignorisali znak za buđenje i nastavili da spavaju u Eliti 9. Kao posledica ovog kršenja pravila, usledile su oštre finansijske sankcije.

Zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, direktno su kažnjeni i ostali bez honorara sledeći učesnici: Dušica Đokić, Nerio Ružanji, Sandra Todić, Jovana Cvijanović i Tanja Stijelja Boginja.

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