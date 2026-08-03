Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao danas u Bugojno, u porodičnu kuću u Čipuljiću. On se prethodno u kući sastao sa Miloradom Dodikom, Milanom Kneževićem, kao i Milunom Žogovićem.

Vučić je izašao u dvorište kuće i pozvao okupljene građane da uđu.

"Pola života sam proveo na ovom mostu, kao i ova deca ovde...", rekao je on građanima.

"Zlatko, da ne promašim, ovo je bila baba Višnjina kuća, je li? Ona stara, da. Ona stara gde je ona živela. Je l' tako? A ovo je... ovo je sad napravljeno umesto ambara onog starog što je zapaljeno. Možda je sve identično. A ovo je ova naša kuća, spaljena. Moja", rekao je Vučić na početku.

"A mi smo gore išli na livadu, ovako gore, pravo preko ove bandere, stalno", objašnjava predsednik.

Vučić je i nazdravio sa prvim komšijom. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.