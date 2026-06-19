Novinar i voditelj dnevnika Nova S, Željko Veljković, zgrozio je Srbiju nakon što je podelio snimak napada na Moskvu uz poruku: „Moskva je najlepša kada gori“.

Bez obzira na političke stavove, likovanje nad bombardovanjem i razaranjem jednog grada predstavlja čin koji teško može da se pomiri sa osnovnim principima novinarske profesije, posebno kada dolazi od osobe koja se predstavlja kao zagovornik pristojnog, odgovornog i profesionalnog novinarstva.

Pale su maske. Ovako izgleda prava strana kvazi novinara sa blokaderskih televizija. Ovakva objava pokazuje kakav je Veljković čovek i predstavlja potpuno odsustvo ljudske dostojanstvenosti i empatije prema ljudskim žrtvama.

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