Jedan muškarac podelio je na društvenim mrežama neprijatno iskustvo sa prvog sastanka koji je, kako tvrdi, krenuo po zlu zbog jedne naizgled bezazlene situacije u restoranu.

Njegova priča, koju je kasnije podelio korisnik platforme X (bivši Twitter) pod profilom @theMakarioz, brzo je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije.

Veče koje je počelo obećavajuće

Prema njegovim rečima, sve je na početku delovalo sasvim uobičajeno i prijatno. Atmosfera tokom večere bila je opuštena, razgovor je tekao prirodno, a par je uživao uz čašu vina u luksuznom restoranu.

Muškarac je naveo da je želeo da proslavi svoj nedavni poslovni uspeh i da je zato izabrao skuplji restoran.

U početku su, kako tvrdi, birali jednostavnija jela i nisu obraćali previše pažnje na cenu.

Nagla promena narudžbine

Situacija se, prema njegovim tvrdnjama, promenila kada je konobar došao da primi narudžbinu.

Devojka je tada navodno odlučila da poruči znatno skuplje jelo, uključujući biftek, jastoga i dodatak kavijara.

Muškarac je kasnije izračunao da je samo dodatak kavijara povećao račun za oko 85 dolara, dok je celokupan njen obrok iznosio oko 220 dolara.

Kako tvrdi, tada je prvi put stekao utisak da je situacija postala neugodna i neočekivana.

Trenutak koji je promenio tok večeri

Nakon što je pojela samo mali deo hrane, devojka je, prema njegovim rečima, rekla da je sita i da ne želi ostatak obroka.

Kada je konobar pokušao da skloni tanjir, muškarac je zamolio da se hrana spakuje za poneti.

Taj trenutak, kako tvrdi, izazvao je njenu burnu reakciju.

Navodno ga je pitala da li zaista planira da ponese ostatke i dodala da ona „nikada ne jede hranu od juče“.

Neočekivan kraj sastanka

Prema njegovoj priči, devojka je potom rekla da će otići kući ako on uzme hranu za poneti.

Odbila je da uđe u njegov automobil, pozvala taksi preko aplikacije i napustila ga.

Muškarac je naveo da je ostao zbunjen celom situacijom, ali i da mu se čini da je, kako kaže, „izbegao daleko veći problem“.

Njegova objava pokrenula je raspravu na društvenim mrežama o očekivanjima na prvom sastanku, troškovima i različitim navikama u ponašanju za stolom.