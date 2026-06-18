"Pokazaćemo ponovo tu pristojnu, nenasilnu, jedinstvenu Srbiju u kojoj je potpuno u redu da imate različito mišljenje i stav, ali da o tome razgovaramo, a ne da se jurimo i bijemo", rekla je Brnabić za Prvi program Radio Beograda.

Dodala je da će na tim izborima građani birati između pristojne Srbije i politike mržnje.

"Na tim izborimaće imati potpuno jasan izbor između radne, vredne i pristojne Srbije posvećene nacionalnim interesima, ili politike mržnje, nasilja i jahanja", zaključila je Brnabić.

Rekla je i da je Srbija u protekla četiri meseca uradila dobar posao u konsultacijama sa Venecijanskom komisijom povodom seta pravosudnih zakona, kao i da je država pokazala profesionalizam, efikasnost i spremnost da brani rešenja u koja veruje, napravivši oštru paralelu između odnosa aktuelne vlasti prema vladavini prava i postupaka bivše vlasti.

Podsetila je i da su predstavnici bivše vlasti, dok su bili na vlasti, odbijali komunikaciju sa ovim telom i podsetila na reforme pravosuđa iz 2008. i 2009. godine, navodeći da je tada oko 1.000 sudija i tužilaca preko noći ostalo bez posla.

"Novi kadrovi, nove sudije, taj novi krem pravosuđa srpskog je biran po opštinskim odborima Demokratske stranke. O tome postoje dokumenti, to je priznao i Boris Tadić. Ali tada nije traženo ni mišljenje Venecijanske komisije", naglasila je Brnabićeva.

Evropski put Srbije

Istakla je da je današnja Srbija fundamentalno drugačija zemlja u kojoj se na čelu nalazi čovek koji iskreno veruje u institucije, pravdu i vladavinu prava.

Na pitanje o evropskom putu i otvaranju Klastera 3, potvrdila je da su Evropska komisija i pojedine države članice EU rešavanje pitanja REM-a direktno povezale sa napretkom u integracijama, a kao primer dvostrukih aršina navela je Albaniju, koja je otvorila sve klastere bez obaveze implementacije ODIHR preporuka.

Ocenila je i da predstojeći izbori predstavljaju prelomni trenutak za zemlju, zbog čega je ponovila apel da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsednika Vlade.

"Ja se iskreno nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti naš poziv i molbe nas i Srpske napredne stranke da bude naš kandidat za premijera, zato što mislim da je ovaj dati trenutak toliko težak i kompleksan da će izbori koji će doći uskoro sigurno biti najvažniji izbori u istoriji Srbije", poručila je Brnabićeva i rekla da veruje da će se održati u periodu od kraja septembra do novembra.

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