Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan Memorandum o razumevanju između SAD i Irana je stupio na snagu.

Memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obe strane potpisale su elektronskim putem, potvrdio je Teheran. Potvrda je stigla i iz Vašingtona.

Memorandum je stupio na snagu, a zvanična ceremonija potpisivanja biće u Švajcarskoj.

Predsednik SAD Donald Tramp u jednom je danu tvrdio da je stvar svršena, dogovor privremen i novi pregovori izvesni ako Teheran ne stavi paraf, uz pretnju o novom bombardovanju za dva meseca. On se zahvalio kolegama iz Rusije i Kine, Vladimiru Putinu i Siju Đinpingu, što su bili uzdržani tokom krize.

Tramp je negirao da je Iranu obećao fond za obnovu u iznosu od 300 milijardi dolara.

Iranski tankeri su krenuli iz zone Persijskog zaliva u vode Ormuza, čime je probijena blokada SAD.

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Bagei: Sprovođenje Memoranduma biće teži deo

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je danas da će sprovođenje potpisanog Memoranduma biti teži deo. Kako je naveo, dokument je potpisan "digitalno" i neće biti održavanja ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. On je napomenuo da su se obe strane složile da neće objavljivati tekst dok se ne finalizuje.

Bagei je ocenio da će sprovođenje sporazuma o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama biti teže od njegovog potpisivanja, ističući da Teheran nije zaboravio lekcije iz rata i da će pažljivo pratiti poštovanje sporazuma od strane SAD.

"Ako Amerikanci posustanu u sprovođenju svojih obaveza, i mi ćemo posustati", rekao je on.

Bagaei je rekao da je mudra odluka Irana bila da odloži nuklearne pregovore za kasniju fazu, fokusirajući se prvo na okončanje rata.

"Od trenutka kada Memorandum o razumevanju stupi na snagu, što je sada, imaćemo 60 dana da pregovaramo o nuklearnom pitanju i sankcijama. Ako se razgovori zaključe ranije, to je bolje. Ali s obzirom na složenost pitanja, vremenski okvir od 60 dana je razuman i, ako je potrebno, može se produžiti", izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova.

Bagaei je naglasio da Iran nikada nije napustio svoje saveznike i da je prekid vatre u Libanu za Teheran jednako važan kao i kraj rata protiv Irana.

"Ne razdvajamo SAD i cionistički režim, ali su njihove razlike u metodama i pristupima očigledne. Cionistički režim ne želi da pruži nikakvu priliku bilo kakvom diplomatskom procesu. Ali je odgovornost SAD da primoraju cionistički režim da poštuje obaveze SAD prema Iranu", rekao je Bagaei.

Kako kaže, transfer obogaćenog nuklearnog materijala u inostranstvo je za Teheran neprihvatljiva opcija. Prema njegovim rečima, sankcije moraju biti ukinute i Iran mora biti u mogućnosti da prodaje svoju naftu, bez problema sa transportom i osiguranjem, a mora i da prima prihode od prodaje nafte.

Šarif: Potpisivanje memoranduma odmah otvara Ormuski moreuz i ukida blokadu Irana

Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski moreuz biti ponovo otvoren "odmah" i da će američka blokada iranskih luka biti okončana "odmah", saopštio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif.

On je u objavi na X mreži dodao da su "istorijski Islamabadski memorandum o razumevanju između SAD i Irana" potpisali predsednici obe zemlje, i da ga je podržao i on kao posrednik.

Šarif je dodao i da bi ovaj Memorandum o razumevanju trebalo da posluži kao trajna osnova, za kako je naveo, "veće razumevanje, međusobno poštovanje i zajednički prosperitet za ceo region".

Tramp potpisao Memorandum o razumevanju SAD i Irana za okončanje rata

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je Memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom.

Tekst sporazuma između SAD i Irana zvanično su potpisali predsednici obe strane, javili su iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageija.

Prethodno je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid objavio na platformi X, pozivajući se na dva visoka američka zvaničnika, da su Sjedinjene Američke Države i Iran večeras elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata i da je on stupio na snagu.