Nakon što je Vukša Dragović objavio podatke za koje navodi da potiču iz Narodne banke Srbije, društvene mreže preplavili su komentari građana.
Prema Dragovićevim tvrdnjama, udruženja građana i fondacije registrovane u Srbiji su od 2021. do 2025. godine iz inostranstva primile ukupno 1,3 milijarde evra, dok je naveo da NBS, zbog zakonskih ograničenja, nije mogla da dostavi podatke o pojedinačnim organizacijama i državama iz kojih je novac stizao.
Komentari ne prestaju da stižu
Objava je izazvala veliki broj reakcija na platformi X, gde su korisnici iznosili svoje stavove o iznetim podacima.
Jedan korisnik napisao je:
"Da čovek ne poveruje koliko Srbija ima prijatelja koji joj misle 'dobro'. Strašno!"
Drugi je ocenio da je reč o ogromnoj sumi novca:
"2,5 biliona evra = 2.500 milijardi evra... ukupni gubici Jugoslavije..."
Među komentarima našao se i sledeći:
"Najprofitabilniji posao u Srbiji!"
Jedan korisnik naveo je:
"Pa nije ni čudo što kidišu kao zombi na sve moguće institucije društva i države."
Dok je drugi uporedio iznos sa vojnim izdvajanjima:
"To je, bre, budžet za vojsku neke države na Balkanu."
Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj pregleda, dok se rasprava na društvenim mrežama i dalje nastavlja.
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