Nakon što je Vukša Dragović objavio podatke za koje navodi da potiču iz Narodne banke Srbije, društvene mreže preplavili su komentari građana.

Prema Dragovićevim tvrdnjama, udruženja građana i fondacije registrovane u Srbiji su od 2021. do 2025. godine iz inostranstva primile ukupno 1,3 milijarde evra, dok je naveo da NBS, zbog zakonskih ograničenja, nije mogla da dostavi podatke o pojedinačnim organizacijama i državama iz kojih je novac stizao.

Komentari ne prestaju da stižu

Objava je izazvala veliki broj reakcija na platformi X, gde su korisnici iznosili svoje stavove o iznetim podacima.

Jedan korisnik napisao je:

"Da čovek ne poveruje koliko Srbija ima prijatelja koji joj misle 'dobro'. Strašno!"

Drugi je ocenio da je reč o ogromnoj sumi novca:

"2,5 biliona evra = 2.500 milijardi evra... ukupni gubici Jugoslavije..."

Među komentarima našao se i sledeći:

"Najprofitabilniji posao u Srbiji!"

Jedan korisnik naveo je:

"Pa nije ni čudo što kidišu kao zombi na sve moguće institucije društva i države."

Dok je drugi uporedio iznos sa vojnim izdvajanjima:

"To je, bre, budžet za vojsku neke države na Balkanu."

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj pregleda, dok se rasprava na društvenim mrežama i dalje nastavlja.