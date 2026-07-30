Vest je izazvala veliku pažnju javnosti, posebno zato što, prema navodima zaposlenih, ranije nije bilo nikakvih znakova koji bi ukazivali na mogući sukob.

Iz Zoološkog vrta ističu da su lavovi do incidenta delovali skladno i da su se dobro prilagodili zajedničkom boravku.

Zajedno su boravili od 21. jula

Kako je saopšteno, Uganda i Tajri prvi put su uspešno spojeni 10. jula u pomoćnom prostoru, dok su od 21. jula zajedno boravili u spoljašnjem delu nastambe „Lavlja stena Kidepo“.

Prema rečima zaposlenih, nije bilo ponašanja koje bi ukazivalo da bi moglo doći do ovako tragičnog ishoda.

Pokrenuta istraga

Nakon incidenta zaposleni su odmah sproveli sve bezbednosne mere kako bi zaštitili ostale životinje i posetioce.

U saradnji sa stručnjacima iz drugih institucija biće sprovedena analiza kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do napada.

Iz Zoološkog vrta podsećaju da su sukobi među divljim životinjama deo njihovog prirodnog ponašanja, uprkos pažljivo planiranom procesu upoznavanja i stalnom nadzoru.

Lavovi su bili deo evropskog programa

Uganda i Tajri stigli su u Zagreb u okviru Evropskog uzgojnog programa, čiji je cilj očuvanje ugroženih životinjskih vrsta.

Oba lava pripadaju severnoj populaciji afričkog lava, koja se na Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode vodi kao ugrožena vrsta.

Iz Zoološkog vrta navode da će rezultati istrage pomoći da se što bolje razjasne okolnosti ovog nesvakidašnjeg događaja i unaprede buduće procedure kada je reč o zbrinjavanju velikih zveri.