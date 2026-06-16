Širom Beograda građani pozivaju na veliki skup 27.juna, koji će biti održan ispred Narodne skupštine.

Na više mesta su natpisi "Srbija pobeđuje" kojim se jasno stavlja do znanja blokaderima koliko će skup biti veličanstven i neuporedivo vei i pristojniji od onih koje blokaderi organiziuju.

Uz zastave koje se vijore, baklje, natpise na zgradama, travnatim površinama, poslata je jasna poruka.

Veličanstvene snimke iz drona možete pogledati OVDE.

Inače, ni Novosađani ne zaostaju. Preko 100 mladih juče je na novosadskoj plaži Štrand organizovalo simbolični performans u cilju najave i poziva na skup koji je planiran za 27. jun.

(24sedam.rs)