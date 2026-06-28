Centralni plato ispred Doma Narodne skupštine bio je ispunjen učesnicima, dok je jedan od najupečatljivijih trenutaka bilo razvijanje najveće srpske zastave do sada, duže od 500 metara.

Trobojku, koja se prostirala od Ulice kneza Miloša do platoa ispred parlamenta, nosilo je više od hiljadu učesnika okupljanja. Organizatori su ranije saopštili da zastava ima površinu od oko 4.000 kvadratnih metara i predstavlja najveću izrađenu srpsku zastavu do sada.

Na skup su tokom celog dana pristizali građani iz svih delova Srbije, a među njima i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije. U Beograd su organizovano stigle brojne grupe učesnika, dok su pojedini građani deo puta prešli peške kako bi prisustvovali okupljanju.

Posebnu pažnju privukao je i korteo koji je od Zelenog venca stigao do Doma Narodne skupštine, u kojem su učestvovali mladi, kao i velika kolona motociklista koja je prošla kroz centar grada nakon polaska od Palate Srbija.

Celodnevni program za sve generacije

Program skupa počeo je još tokom prepodneva sadržajima namenjenim porodicama i deci. Na Trgu Nikole Pašića organizovane su kreativne radionice, sportske aktivnosti, animatori, predstave i drugi sadržaji za najmlađe posetioce.

Na platou ispred Narodne skupštine postavljena je velika bina sa više video-bimova, kao i prateća infrastruktura za održavanje centralnog programa. Zbog velikog broja posetilaca uvedena je posebna organizacija saobraćaja, a na više lokacija postavljene su cisterne sa pijaćom vodom.

Jedna od atrakcija programa bio je nastup humanoidnih robota koji su izveli tradicionalno srpsko kolo "Moravac". Organizatori su ranije najavili da su roboti dopremljeni iz Kine i posebno programirani za ovaj nastup, koji predstavlja spoj savremene tehnologije i tradicionalne kulture.

Vučićevo obraćanje u fokusu dana

Centralni program počeo je u 18 časova, kada se, nakon nastupa robota i pratećeg programa, okupljenima obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je na skupu predstavio planove za budućnost Srbije koji će doneti mnoge benefite za građane, a naročito za mlade i penzionere.

Skup "Srbija, jedna porodica" organizovan je na platou ispred Doma Narodne skupštine kao celodnevno okupljanje koje, pored političkih obraćanja, uključuje kulturno-zabavni program, sadržaje za porodice i simbolične manifestacije posvećene nacionalnom jedinstvu.