

Pored partijskih kadrova opozicije, ekipe Dinka Gruhonjića i „Proglasa“, blokaderska lista obiluje i miljenicima različitih umišljenih „lidera“ iz bivšeg režima.

Lista im je prepuna kadrova raznih političkih struja i uticaja, među kojima je i Sanja Savčić, mezimica Bojana Pajtića iz Novog Sada, nekadašnjeg lidera omražene Demokratske stranke iz njenog najgoreg pljačkaškog perioda.

Zanimljivo je da su upravo Pajtićeve kandidatkinje Milana Pisarić i Sanja Savčić mesto na blokaderskoj listi obezbedile preglasavanjem tuđih „kandidata“ - Zdenka Tomanovića i Gabora Pongu iz Novosadskog pozorišta, na tzv. plenumu Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Umesto da im kandidati za poslanike budu neki uzorni ljudi, situacija po pitanju blokaderske liste je čista suprotnost - što se na primeru Sanje Savčić može videti. Ova blokaderka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu slovi za jednu od najbližih saradnica Bojana Pajtića, sa kojim deli i ista ideološka opredeljenja u pogledu „autonomije Vojvodine“ i separatizma. Svoj anarhoaktivizam gradila je na brojnim „projektima“ i „radionicama“, kao stipendista stranih centara moći, obučavajući se za tehnike nasilnog rušenja poretka, što je povratkom u zemlji „krunisala“ učešćem u uličnim akcijama i urušavanjem obrazovnih institucija u kojima je zaposlena. Prema svecu i tropar - od kamarile jednog Pajtića, koji je temeljno uništio i opljačkao sve čega se dohvatio, ne očekuje se ni danas ništa bolje. E, upravo tu pustoš bi da nam vrati na vlast blokaderska „lista“ kroz svoje mutne „kandidate“.



LISTA KROJENA PO MERI PROGLASA!

Svoj pečat na blokaderskoj listi su, osim žutih partijskih kadrova i pulena Dinka Gruhonjića, odlučili da daju i alavi „proglasovci“, na čelu sa blokaderskim sudijom Miodragom Majićem i osuđenim siledžijom i secikesom Draganom Bjelogrlićem.

Tako se među kandidatima bliskim „Proglasu“ nalaze penzionisana „tužiteljka“, rasista i ksenofob - Jasmina Paunović (2. mesto) i još jedan učesnik „Proglasovih“ aktivnosti Milo Lompar (6. mesto).

Poseban manevar su Bjelogrlić i Majić pokušali da izvrše prilikom uvlačenja Dejana Bodiroge (25. mesto) na ovu listu. Bodirogin mogući motiv da pristane na novo javno blamiranje bio je bankrot njegove firme „DB Sports Consulting Agency“, koja se sada nalazi na spisku prinudne naplate.