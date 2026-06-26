Glasnogovornici blokaderske, izdajničke Srbije, svakodnevno postavljaju pitanje: Koga Srbija pobeđuje? Aludiraju i pokušavaju da budu vickasti na uveliko čuven slogan "Srbija pobeđuje", koji se i vidi i čuje na svakom slobodarskom koraku naše otadžbine.

I zato što đilasovcima, blokaderima i ostalim petokolonaškim pokretima nije jasno koga Srbija pobeđuje, neka evo sada, jednom za svagda, shvate i nauče. Evo vam koga "Srbija pobeđuje", taksativno:

Vašeg Jovu Bakića, profesora Filozofskog fakulteta, koji se dokazao sa jezivom pretnjom izgovorenoj u jednoj rečenici: Voleo bih da ih jurimo po ulicama.

Zatim i vaše portparole na Novoj S i N1.

- Gde ste bili devedetih? Koliko ste sela spalili? - kokodakao je Željko Veljković, voditelj kome se mnogi podsmevaju posle zadnjeg "bisera" na društvenim mrežama o Moskvi u plamenu.

Tako si i gubitnici - profesori blokaderi, sa platom koju im daje država, govorili i o Republici Srpskoj:

- Ako ostane ovakva kao jedan nacionalistički entitet, koji pravi problem života na celom Balkanu.

"Srbija pobeđuje" i Slobodana Georgijeva, nekakvog novinara/urednika sa lažovske televizije.

- To su ovi nepismeni, bez zuba. Ne treba sa njima razgovarati. Ali, većina Srbije je takva. Nažalost, ovde živimo - samo je jedna od uvreda Georgijeva protiv srpskog naroda.

Njegov kolega iz "Peščanika" Dejan Ilić nastavio je u istom toku:

- Ali oni su neprijatelji!

Toliko su ti "rodoljubi", sa kovertama punih deviza, zastranili da za Svetog Savu govore da je bio karijerista. Čak je Dragan Veselinov, nekadašnji političar i DOS-ov ministar u Vladi Srbije, izjavio da Sveti Sava nije bio Srbin!

A tu si u objave "hrabriša" i blokadera na društvenim mrežama. Anonimusa sa profila sa prefikosom "u blokadi". Pa oni koje forsira žuta Olja Bećković koji joj dolaze u "Utisak nedelje" sa lažnim imenima...

Dug je spisak ovih likova. I njih "Srbija pobeđuje". Sada je, konačno, i vama blokaderima jasno. Valjda.

Snimak možete pogledati OVDE.

(24seda.rs)