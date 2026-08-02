Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče tokom posete sela Gorčince kod Babušnice da je problem što njegovi politički protivnici nameravaju da unište vrednost dinara i smanje plate i poručio građanima da njegova politika podrazumeva stabilan dinar i rast plata i penzija, omogućen jakom ekonomijom.

Vučić je reagovao na pitanje novinara da prokomentariše izjavu bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića da bi konkurentnost srpskih proizvoda mogla da se poveća obaranjem vrednosti dinara ili smanjivanjem zarada zaposlenih.

- Sa njima, imali bismo i manje plate i kurs na 200. Samo to imajte u vidu. I vi mislite da sam preterao nešto? Nisam ništa. Zato što ljudi uzimaju zdravo za gotovo. Vi mislite da ovo što postoji danas, da će to uvek da postoji? Pa ako je to tako, onda mi objasnite zašto nikad u svojoj istoriji nismo imali stabilan kurs dinara do poslednjih 14 godina - upitao je Vučić. Vučić je rekao da je Šoškić jedan od glavnih ljudi na tzv. studentskoj listi.

- To im je jedan od glavnih ljudi na listi. On je na listi. I evo vam ga obećanje, narode: glasajte za njih, imaćete evro za 200 dinara i smanjenje plata. Kod nas nećete. Kod nas ćete da imate povećanje plata i stabilan dinar, zato što smo mi reforme rešili od 2014. do 2017. godine. I uradili najteži deo posla zahvaljujući dobrim domaćinima, penzionerima, i zahvaljujući dobrim ljudima. U tome je ogromna razlika - rekao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija danas zemlja koja je u prvom polugodištu ostvarila najveću stopu ekonomskog rasta u Evropi.

- Sve bi uništili. To da će da smanjuju plate? Pa naravno, zato što bi nas opet doveli na minus 3 stope rasta kao što su nas doveli 2009. i 2010. godine - rekao je Vučić.

On je dodao da ne govori o povećanjima plata i penzija zato što je dobar čovek, već da je to omogućeno dobrom ekonomijom.

- Nije pitanje želje. Podrazumeva se želja. Ali ovo je pitanje znanja, pitanje ozbiljnosti i odgovornosti u vođenju države - rekao je Vučić. On je naveo da njegovi politički protivnici ne mogu da odu među narod, i da je njihovu jedinu politiku predstavljaju uvrede i vikanje.

- Da dođete u poziciju - to nije problem, s lakoćom trpim. Ali je strašan problem ako stvarno mislite da nam ponovo uništite kurs. Da nam ponovo uništite stabilnost. To je strašan problem - rekao je Vučić.



STIŽE BIĆE ZNATNO POVEĆANJE PENZIJA, PLATA, MINIMALCA

Tokom posete selu Temska kod Pirota Vučić je izjavio da će u od 1. decembra doći do znatnog povećanja penzija, kao i da će se boriti da se tada povećaju i plate u javnom sektoru, kao i da očekuje da će u narednom periodu doći do znatnog povećanja minimalca.

- Da obradujem one koji su stariji: biće znatno povećanje penzija, ne samo ovo što ćete da dobijete jednokratno za mesec dana već će biti znatno povećanje penzija, biće znatno povećanje i plata u javnom sektoru, biće znatno povećanje i minimalca. Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja - rekao je Vučić meštanima prilikom obilaska poljoprivrednog i seosko-turističkog gazdinstva Pančić.

Vučić je rekao i da penzioneri povećanje mogu da očekuju od 1. decembra.

- Biće ranije povećanje. Od 1. decembra će biti povećanje penzija. Oni će u septembru da dobiju velike iznose, a već od 1. decembra će biti povećanje penzija, a ja ću da se borim za to da i povećanje plata u javnom sektoru bude od 1. decembra - rekao je Vučić.

Podsetio je da od 12. septembra počinje i isplata jednokratne pomoći za penzionere u iznosima između 20.000 i 35.000 dinara, a zatim i isplata 6.000 dinara za punoletne građane.



Predložiću za lekare u ruralnim

područjima veće plate za 15-20 odsto

Predsednik je juče rekao da će predložiti da plate za lekare u ruralnim područjima budu povećane za 15 ili 20 odsto, i da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu, i najavio da će „pokretna apoteka“ početi da radi između 15. i 20. avgusta.

Vučić je u petak rekao da će u nastavku posete jugoistočne Srbije obići apoteke kako bi se uverio da su primenjene nove snižene cene pojedinih lekova, a juče je na pitanje da li je to i učinio, rekao da jeste, i da su u Knjaževcu nove cene lekova na snazi.



Za deset dana počinju radovi na putu ka Zvonačkoj Banji

Tokom posete Babušnici Vučić je rekao da će za deset dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj Banji, a najavio je i nova ulaganja u putnu infrastrukturu i javne objekte u tom kraju.

Obraćajući se građanima, Vučić je rekao da je zadovoljan što je završen putni pravac Pirot – Babušnica - Vlasotince u dužini od oko 30 kilometara, a potom je predstavio tri projekta koja su planirana za tu opštinu. Kako je naveo, reč je o izgradnji puta do Zvonačke Banje, rekonstrukciji Srednje škole „Vuk Karadžić“ i izgradnji nove sportske hale, ističući da trenutno nije moguće realizovati sva tri projekta istovremeno.