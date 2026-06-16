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Ovu pesmu su zabranjivali i skidali sa radija: Danas je smatraju jednim od najvećih rok hitova svih vremena
Mnogi su pogrešno protumačili njen naziv
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