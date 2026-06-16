Čuveni američki hard rok bend Foreigner objavio je 1979. godine pesmu „Dirty White Boy“, koja je u početku izazvala brojne kontroverze, ali je uprkos tome uspela da osvoji publiku i postane jedan od najvećih hitova grupe.

Kako navodi magazin Parade, vodeći singl sa albuma „Head Games“ govori o mladiću buntovnog duha koji ne mari mnogo za pravila i često upada u nevolje. Gitarista i osnivač benda Mik Džouns jednom prilikom je otkrio da ga je za ovu numeru inspirisao niko drugi do Elvis Prisli.

„Za mene je to bio Elvis Prisli. On je bio taj ‘prljavi beli dečko’ koji je potpuno promenio lice muzike. Njegovo nasleđe uticalo je na generacije muzičara koje su došle posle njega, uključujući i Mika Džegera. Elvis je otvorio vrata svemu tome“, objasnio je Džouns.

Međutim, upravo je naziv pesme izazvao burne reakcije. Mnogi slušaoci i pojedine radio-stanice pogrešno su protumačili njenu poruku, smatrajući da se odnosi na rasna pitanja, a ne na karakter buntovnog mladića o kojem govori tekst.

Zbog toga je album „Head Games“ u jednom periodu bio zabranjen na pojedinim radio-stanicama, uključujući i neke veoma slušane stanice u Bostonu. Ipak, zabrane nisu uspele da zaustave popularnost pesme.

Od kontroverze do velikog hita

Vremenom je „Dirty White Boy“ pronašao put do publike i postao jedan od najprepoznatljivijih hitova benda Foreigner. Pesma je stigla do 12. mesta Billboard Hot 100 liste, a muzički kritičari počeli su da je svrstavaju među najbolje numere sa albuma.

Poznati muzički novinar Dejvid Frik posebno je pohvalio energiju pesme, ističući moćne gitarske rifove Mika Džounsa i upečatljivu ritam sekciju bubnjara Denisa Eliota.

I više od četiri decenije kasnije, „Dirty White Boy“ ostaje jedan od simbola zlatnog doba rok muzike i dokaz da pesme koje izazovu kontroverze često na kraju ostave najdublji trag u istoriji muzike.