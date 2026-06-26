Na putevima širom Srbije, nadvožnjacima, tunelima... kao što se vidi na narednim fotografijama, osvanula je snažna poruka "Srbija pobeđuje, 27. juna svi u Beograd".

Beograd će sutra, 27. juna, biti domaćin velikog narodnog skupa „Srbija, jedna porodica“, a jedan od najupečatljivijih trenutaka biće nošenje najveće srpske zastave ikada predstavljene u javnosti.

Najveća srpska zastava će biti teška skoro tonu, biće široka 10 metara, i duga više od 500 metara. Danas možete da vidite samo delić ove lepote u našoj posebnoj vesti OVDE.

Skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici. Građani će na skupu imati priliku da ukažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.

Dodao je da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.

Podestimo, juče su kolone građana iz raznih delova Srbije pešice krenule ka prestonici na veliki skup "Srbija, jedna porodica" koji se održava 27. juna. Danas su nastavili put uz jasnu i snažnu poruku - Srbija pobeđuje!